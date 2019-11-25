Кір за рік вбив 5 тисяч людей у Конго

Майже 5000 осіб померли в цьому році від найгіршої в історії спалаху кору в Демократичній Республіці Конго.

У 2019 цією хворобою захворіли близько чверті мільйона осіб, а спалахи фіксувалися на всій території країни, повідомляє BBC.

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Всесвітня організація охорони здоров'я назвала цю епідемію найбільшої й найшвидшою у світі. У вересні уряд запустив екстрену програму вакцинації для того, щоб виробити імунітет більш ніж у 800 000 дітей.

Кір – що це? Інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин.

Однак 4 мільйони дітей, що становить половину дитячого населення в країні, так і не отримали вакцини, і для них ці уколи просто недоступні. Переважна більшість смертей від кору була серед немовлят, чия імунна система занадто слабка для того, щоб боротися з хворобою.



Кір симптоми

Погана інфраструктура і відсутність доступу до базових послуг охорони здоров'я не дозволили владі Конго приборкати кризу. Ця африканська нація також бореться з вірусом Ебола, жертвами якого нині стали понад 2100 осіб.

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