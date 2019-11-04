Кір здатен вбивати імунні спогади людини

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Які хвороби вбивають імунітет
Які хвороби вбивають імунітет / Pinterest

Дослідники виявили, що вірус кору може пошкодити імунну систему організму і змусити його "забути" про мікроби, з якими встигла ознайомитись людина впродовж життя.

Дослідники зазначили, що вірус кору здатний стерти від 11 до 73 відсотків спогадів імунної системи та антитіли, які можуть захистити організм від інфекцій. Інфікування цим захворюванням призводить до зростання кількості вірусів та зниження кількості лімфоцитів в організмі, повідомляє Medical News.

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Будь-яка людина знає, що імунна система – це неначе армія всередині організму. Коли організм стикається з мікробом, бактерією чи вірусом, він розпізнає його та зберігає інформацію про чужорідне тіло. Коли цей же мікроб знову атакує, то імунна система одразу починає боротися з інфекцію.

Якщо людина захворіла на кір, то його вірус змушує імунну систему забути інформацію про інші організми. Це явище називається імунною амнезією, адже робить людину вразливою до інфекцій, до якої в неї раніше був імунітет. Цей стан може тривати до 3 років.

Як проводилось дослідження?

Команда вчених використовувала VirScan для вимірювання рівня антитіл до нападу кору та через два місяці після захворювання.

Дослідники вивчали 77 зразків заражених дітей, порівнявши їх зі 115 зразками здорових дітей та дорослих. Виявилось, що у крові інфікованих дітей різко зменшилась кількість антитіл.

Епідемія кору

Епідемія кору в Україні та симптоми кору / інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здорове життя Новини Здоров'я Здоров'я Інфекція Медицина дослідження Кір
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