Винайшли кишеньковий УЗД апарат, який виводить зображення на телефон

Невеликий портативний ультразвуковий прилад, який моментально передає зображення на підключений смартфон. Цей ґаджет називається "Butterfly".

Це не лише зручно, адже прикутих до ліжка пацієнтів не потрібно відправляти в спеціальні кабінети, а й безпечно, повідомляє ABC.

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За словами лікарів Мельбурнської лікарні, які отримали цей пристрій першими, Butterfly робить ультразвукову діагностику точнішою, швидшою та безпечнішою, адже не випромінює людину.



Портативний пристрій ультразвукової діагностики

Це революційно, адже ви використовуєте хмарне сховище, а також можете ділитися зображенням в режимі реального часу, як у соціальних мережах,

– сказав кардіоторакальний хірург Алістер Ройс.

Це допоможе лікарям-терапевтам та спеціалістам з діагностики покращити співпрацю та швидше приймати рішення стосовно пацієнтів.

На відміну від традиційних машин, пристрій Butterfly використовує комп'ютерний чіп з крихітними маленькими дисками, а не кришталевими валами.

Один такий пристрій коштує близько 3 тисячі доларів.

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