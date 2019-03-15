Симптоми кишкової інфекції: корисна інфографіка

Гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай бактерії чи віруси потрапляють в організм із зараженою їжею чи водою.

Спектр збудників кишкової інфекції надзвичайно різноманітний. Це можуть бути бактерії (шигели, сальмонели, кишкова паличка, умовна-патогенна флора та ін.), віруси (рота-, адено-, рео-, ентеро-, коронавіруси), найпростіші (амеба дизентерійна, лямблії, балантидій).

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Передача такої інфекції відбувається фекально-оральним шляхом – переважно через забруднені руки як під час прямого контакту, так і при контакті з іншими забрудненими поверхнями та предметами (підлога, меблі, одяг, іграшки тощо).

Також підчепити кишкову інфекцію можна через забруднені їжу та воду, і навіть повітряно-крапельним шляхом.

Діагноз може поставити тільки лікар і тільки після проведення мікробіологічних аналізів. За наявності яких симптомів варто спішити до лікаря?



Симптоми кишкової інфекції

Кишкова інфекція – профілактика захворювання • не купуйте харчові продукти чи готові страви у місцях несанкціонованої торгівлі;

• не купуйте страви, навіть якщо маєте найменші сумніви щодо безпеки зберігання чи приготування продукту;

• у магазині кладіть готові страви до кошика вже після решти продуктів, які ви хочете придбати. Так вони якнайдовше залишатимуться охолодженими;

• не залишайте готову їжу на столі довше ніж на дві години. Ні в якому разі не зберігайте їжу, яка залишилася після пікніка;

• ретельно мийте руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування туалету.

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