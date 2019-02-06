Кісти яєчників не потрібно видаляти: сенсаційне дослідження

У більшості випадків доброякісні новоутворення (кісти) розсмоктуються самі собою, або не вимагають небезпечної операції.

До 80% кіст проходять самі протягом двох років без будь-яких операцій. Тому лікарі мають вибрати стратегію очікування, а не радикального видалення.

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Результати дослідження, проведеного міжнародною групою вчених, включаючи фахівців з Імперського коледжу Лондона (Велика Британія) і Льовенського католицького університету (Бельгія), опубліковані в журналі The Lancet Oncology.

Кіста яєчників – що це? Кіста яєчника - доброякісне пухлиноподібне новоутворення в тканинах яєчника, наповнене рідким вмістом. Як правило, це утворення рекомендують видалити. Найчастіше лікарі побоюються злоякісного переродження новоутворення, або надмірного зростання. У деяких випадках кіста може спровокувати тазовий біль і здуття.

Вчені наголосили, якщо кіста не росте – її краще не чіпати, особливо, якщо її наявність не викликає болісних симптомів у жінки. Але медики рекомендують проходити часті ультразвукові дослідження, щоб за цим слідкувати.



Кісти яєчників видаляли даремно

Автори дослідження спостерігали майже за 2 000 жінок з 10 країн, включаючи Великобританію. Більшість з них не проходили через хірургічні операції з видалення кісти, а просто відвідували лікарів, які спостерігали за цими новоутвореннями. Лише у 12 жінок пізніше був виявлений рак яєчника, однак, як припускають вчені, це було пов'язано не зі злоякісним переродженням кісти, а з неправильно поставленим діагнозом на початку.

Також розрахунки показали, що ризик ускладнень (перекручення яєчника або розриву кісти) у разі відмови від операції становить 0,4 і 0,2% відповідно. У той час як ризик важких оперативних ускладнень при видаленні кісти яєчника, таких, як перфорація кишечника становить від 3 до 15%.

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