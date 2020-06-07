Китай не хоче, щоб США створили вакцину від COVID-19 першими, – американський сенатор
Американський сенатор-республіканець Рік Скотт заявив, що США мають докази проти Китаю. Згідно з ними, Китай перешкоджає створенню на Заході вакцини від коронавірусу.
Сенатор переконаний, що Китай не хоче, щоб США створили вакцину першими. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.
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На думку Скотта, у випадку, якщо Китай створить вакцину від COVID-19, то не ділитиметься нею.
Ми повинні створити цю вакцину. На жаль, у нас є докази того, що комуністичний Китай намагається саботувати нашу роботу або ж сповільнити її,
– сказав сенатор США.
Водночас він не відповів на питання, якими доказами володіють Сполучені Штати.
Позиція Китаю
Міністр науки та технологій КНР Ван Чжиган заявив, що Китай зміцнюватиме міжнародне співробітництво у майбутніх клінічних випробуваннях вакцини від COVID-19, спираючись на вже чинну взаємодію в її розробці.
Він підкреслив, що розробка вакцини "як і раніше є основною стратегією у сфері наших зусиль з подолання нового коронавірусу.
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Вакцина проти коронавірусу: все, що відомо
- У зв'язку з пандемією COVID-19 країни з усіх куточків світу змагаються за першість у розробці вакцини проти коронавірусу.
- ВООЗ зареєструвала 133 потенційних вакцини, які розробляють для захисту населення від COVID-19. 10 потенційних вакцин проходять клінічні випробування у США, Великобританії та Китаї.
- Інші 123 препарати поки що перебувають на стадії доклінічної оцінки. Потенційні вакцини намагаються розробити у всіх куточках світу, зокрема й у Канаді, Британії, Гонконгу Німеччині, Індії, Росії та Австралії.
- Натомість Україна не має розробок вакцини проти коронавірусу.