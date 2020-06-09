Китай пообіцяв зробити вакцину проти коронавірусу відкритою для всього світу
Китайська влада пообіцяла, що розкриє деталі своєї вакцини від коронавірусу і зробить її суспільним надбанням після того, як вона буде розроблена.
Про це заявив міністр науки та техніки КНР Ван Чжиган на пресконференції з нагоди публікації Держрадою країни Білої книги "Боротьба з COVID-19: дії Китаю", передає газета "Женьмінь жибао".
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На наступному етапі, коли китайська вакцина буде готова до застосування після того, як її створять і перевірять, ми виконаємо ті зобов'язання, які озвучив голова КНР Сі Цзіньпін на 73-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, і зробимо її доступною всьому світу,
– сказав Ван Чжиган.
За його словами, вчені в КНР розробляють як мінімум п'ять вакцин. Деякі з них вже приступили до випробувань. Міністр зазначив, що при створенні вакцини віддається пріоритет її безпеці, ефективності та доступності.
"Як показує історія боротьби людства з епідеміями, фундаментальною стратегією для протистояння є саме розробка вакцин. Світу потрібно посилити співпрацю в їхній розробці та наступних етапах", – пояснив міністр.
Вакцина проти коронавірусу: що відомо
- У різних країнах світу почали розробку вакцини проти коронавірусу.
- ВООЗ зареєструвала 133 потенційних вакцини, які розробляють для захисту населення від COVID-19. 10 потенційних вакцин проходять клінічні випробування у США, Великобританії та Китаї.
- В Україні не працюють над розробкою.
- Прихильники теорії змов та конспірологи бачать у вакцині проти COVID-19 небезпеку.