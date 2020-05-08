Китай сказав, коли допустить ВООЗ провести публічне розслідування походження коронавірусу

Влада Китаю виступає за проведення публічного розслідування Всесвітньою організацією охорони здоров'я джерел походження коронавірусу, проте воно має проводитися після кінця пандемії.

Про це заявила представниця МЗС КНР Хуа Чуньїн, передає "Інтерфакс-Україна".

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На брифінгу вона заявила, що розслідування має бути "відкритим, прозорим і всеосяжним" і вестися під керівництвом генерального директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Однак, додала вона, розслідування має вестися в "відповідний час після закінчення пандемії" і має отримати згоду керівництва ВООЗ.

Раніше постпред КНР у відділенні ООН в Женеві Чень Сюй заявив, що влада КНР вважають більш нагальним завданням здобути перемогу над пандемією коронавірусу, а не направляти міжнародних експертів в Китай для розслідування обставин виникнення вірусу.

Хто звинувачує Китай у поширенні вірусу?

Основний обвинувач Китаю є Дональд Трамп. Він неодноразово звинувачував КНР у поширенні коронавірусу. Також він неодноразово робив різні вкиди у ЗМІ, але ніяких доказів не надавав.

Великобританія, Франція та Німеччина займають не таку радикальну позицію і просять Китай посприяти незалежному розслідуванню. На захист КНР стали Росія та Іран.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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