За словами російських ЗМІ, Китай хоче співпрацювати з РФ у розробці та виробництві вакцини проти коронавірусу.

Під час пресконференції з нагоди публікації урядової книги КНР "Боротьба з COVID-19: дії Китаю", заступник міністра закордонних справ КНР Ма Чжаосюй заявив, що Китай планує співпрацювати з Росією, повідомляє ТАСС.

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За словами російських журналістів, Джаосюй назвав Китай та Росію "всеосяжними стратегічними партнерами" у боротьбі з епідемією коронавірусу.

Перед обличчям епідемії Китай і Росія, як всеосяжні стратегічні партнери в нову епоху, діяли спільно проти COVID-19. У майбутньому ми будемо слідувати консенсусу, досягнутого керівниками двох країн, і продовжимо поглиблювати співпрацю в боротьбі з епідемією, в тому числі у сфері розробки й виробництва вакцини. Так наші країни разом зроблять свій внесок у світову боротьбу з епідемією,

– заявив він.

Також репортери повідомляють, що під час цієї ж пресконференції міністр науки та техніки КНР Ван Чжиган заявив, що у Китаї триває розробка щонайменше п'яти видів вакцин проти COVID-19.

За його словами, деякі з них вже перейшли на фазу випробувань. Чжиган додав, що після створення необхідної вакцини, Китай зробить її доступною для усього світу.