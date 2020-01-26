Китай не може спрогнозувати ризики мутацій коронавірусу

В Ухань, місто з якого розпочав розповсюджуватися китайський вірус, прибули понад 2300 медиків, аби вивчити ймовірність мутацій вірусу.

Держкомітет охорони здоров'я КНР заявив, що відстежує можливі мутації коронавірусу, пишуть китайські ЗМІ.

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Голова комітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Нанишань зазначив, що в Ухань, місто в якому вперше зафіксували розповсюдження інфекції, прибули понад 2300 медиків. Кількість ліжок у лікарнях можуть збільшити на 5 тис.

Здатність передачі коронавірусу стає все сильнішою, і інфекція продовжує поширюватись.

Міністр національної комісії з охорони здоров'я Ма Сяовей, виступаючи на пресбрифінгу, заявив, що знання влади про новий вірус є обмеженими, і вони не мають ясності щодо ризиків, що можуть бути спричинені мутаціями вірусу.



Фахівці шукають спосіб зупинити поширення коронавірусу/Фото:AFP

Головне про китайський коронавірус

Станом на 26 січня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 56 людей, кількість інфікованих стрімко зростає. Всього кількість інфікованих по всьому світу – понад 2 тис. осіб.

У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає.

Попередньо встановлений збудник – мутований вірус змій та кажана, за визначенням ВООЗ – 2019-nCoV.

У Китаї 24 провінції ввели найвищий рівень загрози у зв'язку з поширенням пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу 2019-nCoV. Відтак, спеціальні заходи безпеки здоров'я охопили 1,17 млрд осіб.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів у Китай. Зокрема, у Пекіні з 26 січня тимчасово припинять рух автобусів. В аеропортах низки країн додатково перевірятимуть гостей з китайських напрямів.

Коронавірус, який вперше був зафіксований в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, США та Канаді.

Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.

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Специфічних ознак чи симптомів захворювання немає/Фото:Unsplash

Як проявляється коронавірус: Лихоманка;

Головний біль;

Кашель;

Ускладнене дихання;

Слабкість.

Також зазначимо, що попри високі ризики мутацій коронавірусів, вакцини проти інфекції не існує. І хоч фахівці зазначають, що розроблять вакцину впродовж трьох місяців, попередній досвід вказує на те, що процес її створення може тривати до трьох років.