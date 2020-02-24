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Китай заборонив їсти диких тварин через спалах коронавірусу

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Китай повністю заборонив їсти диких тварин через спалах коронавірусу / Getty Images

Китайся влада прийняла рішення про заборону споживання та незаконну торгівлю дикими тваринами, які є ймовірним джерелом короновірусу.

Про це пише CNN. Як повідомляють китайські ЗМІ, цей крок спрямований на "повну заборону поїдання диких тварин", а також "боротьбу з незаконною торгівлею дикими тваринами".

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Законодавчий орган Китаю прийняв це рішення, щоб "захистити громадське здоров’я та екологічну безпеку".

Китай повністю заборонив їсти диких тварин через спалах коронавірусу
У Китаї заборонили їсти диких тварин / Getty Images

Щодо використання диких тварин для наукових досліджень, медицини та виставкових заходів потрібно пройти через "сувору перевірку та схвалення".

Рішення було прийняте після того, як влада Китаю призупинила торгівлю дикими тваринами 26 січня, намагаючись зупинити поширення вірусу.

Китай повністю заборонив їсти диких тварин через спалах коронавірусу
У Китаї заборонили їсти диких тварин / Getty Images

Китай повністю заборонив їсти диких тварин через спалах коронавірусу
У Китаї заборонили їсти диких тварин / Getty Images


Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус 2020 Китай Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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