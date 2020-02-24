Китай заборонив їсти диких тварин через спалах коронавірусу

Китайся влада прийняла рішення про заборону споживання та незаконну торгівлю дикими тваринами, які є ймовірним джерелом короновірусу.

Про це пише CNN. Як повідомляють китайські ЗМІ, цей крок спрямований на "повну заборону поїдання диких тварин", а також "боротьбу з незаконною торгівлею дикими тваринами".

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Законодавчий орган Китаю прийняв це рішення, щоб "захистити громадське здоров’я та екологічну безпеку".



У Китаї заборонили їсти диких тварин / Getty Images

Щодо використання диких тварин для наукових досліджень, медицини та виставкових заходів потрібно пройти через "сувору перевірку та схвалення".

Рішення було прийняте після того, як влада Китаю призупинила торгівлю дикими тваринами 26 січня, намагаючись зупинити поширення вірусу.



У Китаї заборонили їсти диких тварин / Getty Images



У Китаї заборонили їсти диких тварин / Getty Images



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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