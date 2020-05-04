Китай приховував інформацію про COVID-19, щоб скупити світові запаси засобів захисту, – AP

У доповіді розвідки США, який отримало AP, йдеться, що Китай приховував дані про коронавірус SARS-CoV-2, щоб запастися протиепідемічними засобами.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства внутрішньої безпеки США для офіційних осіб, який опинився у розпорядженні AP.

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У доповіді йдеться, що в січні Пекін збільшив імпорт і ввів обмеження на експорт засобів захисту. Така політика допомогла Китаю запастися протиепідемічними засобами. Ці висновки засновані на тому, що зміни в імпорті та експорті Китаю не були в межах норми.

Також зазначається, що Пекін заперечував введення експортних обмежень на протиепідемічні товари, проте водночас затримував надання торгових даних і заплутував в них.



У розвідці США вважають, що Китай навмисно приховував інформацію про коронавірус / apnews.com

У виданні зазначають, що доповідь з'явилася у них саме в той час, коли президент США Дональд Трамп зіткнувся з критикою опонентів за політику у протидії коронавірус. У відповідь глава Сполучених Штатів публічно критикує Китай за приховування інформації про новий патоген.

АР зазначає, що китайські чиновники дійсно змушували мовчати лікарів, які на ранньому етапі попереджали про вірус, і постійно применшували загрозу спалаху. Наприклад, про те, що вірус може передаватися від людини до людини Китай повідомив лише 20 січня, а про це було відомо ще на початку грудня.

Однак багато з помилок китайського уряду, могли бути пов'язані з бюрократичними бар'єрами, жорстким контролем за інформацією і чиновниками, які не наважувалися повідомити про погані новини.

Зараз немає ніяких публічних доказів того, що це була навмисна змова з метою скупки світових запасів засобів захисту.

Зазначимо, що раніше розвідка США повідомляла, що коронавірус має природне походження. Водночас Дональд Трамп і голова Держдепу США наголошували, що вірус створили в уханській лабораторії.

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