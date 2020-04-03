Китай проведе день жалоби за загиблими через коронавірус
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Китай оголосив 4 квітня національним днем жалоби за загиблими у боротьбі з коронавірусом.
Про це пише видання The Guardian.
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Завтра, 4 квітня, о 10:00 по всій країні вшанують пам’ять загиблих трьома хвилинами мовчання.
З початку пандемії коронавірусу зафіксували 3 326 смертей. Загальна кількість хворих – 82 464, а з позитивних новин є те, що в Китаї найбільше число людей, котрі одужали, – понад 76 тисяч.
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу
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