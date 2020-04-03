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Китай проведе день жалоби за загиблими через коронавірус

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Китай проведе день жалоби за загиблими від коронавірусу / Getty Images

Китай оголосив 4 квітня національним днем жалоби за загиблими у боротьбі з коронавірусом.

Про це пише видання The Guardian.

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Завтра, 4 квітня, о 10:00 по всій країні вшанують пам’ять загиблих трьома хвилинами мовчання.

З початку пандемії коронавірусу зафіксували 3 326 смертей. Загальна кількість хворих – 82 464, а з позитивних новин є те, що в Китаї найбільше число людей, котрі одужали, – понад 76 тисяч.

Прості правила гігієни про коронавірусі
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Китай Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здорове життя Здоров'я
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