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Китай спрогнозував, коли закінчиться поширення коронавірусу

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Коронавірус: коли закінчиться епідемія / Unsplash

Фахівці припустили, що коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня.

Про це заявив голова спеціальної експертної комісії держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань, пише РБК-Україна.

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Акцент в боротьбі з коронавірусом може "зміститися з експорту на імпорт".

"За прогнозом, епідемія по всьому світу продовжить поширюватися щонайменше до червня. Упор в боротьбі з коронавірусом в майбутньому може переміститися з експорту (захворювання з Китаю, - ред.) на імпорт", – заявив представник з питань здоров'я КНР.

Головне про коронавірус

  • Станом на 9 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 110 276 тисяч людей, з них померли – понад 3 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.
  • Коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – 7 375 людей.
  • У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.
  • Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
  • Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Китай Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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