Китай успішно провів випробування вакцини проти COVID-19 на тваринах

У Китаї вчені повідомили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусної інфекції на мишах, щурах і мавпах.

Результати досліджень опубліковані в електронній науковій бібліотеці bioRxiv. Зауважимо, що статтю вчених наразі не рецензували незалежні експерти і редактори наукових журналів.

Читайте також Перша людина у світі випробувала вакцину проти COVID-19: як пройшла процедура

Як повідомили вчені, малі і великі дози цієї вакцини частково або повністю захистили макак від зараження COVID- 19.

"Ми організували пілотне виробництво очищеної інактивованої вакцини PiCoVacc, яка змусила організм мишей, щурів і приматів виробляти антитіла, здатні нейтралізувати як мінімум десять різних штамів вірусу SARS-CoV-2", – йдеться у статті.

Інактивована вакцина – що це? Інактивовані вакцини містять або вбитий цілий мікроорганізм (вакцини проти коклюшу, сказу й вірусного гепатиту А), або компоненти клітинної стінки чи інших частин збудника (вакцини проти коклюшу та менінгококової інфекції).

Як вчені створювали вакцину

Для виробництва інактивованої вакцини вчені зібрали зразки рідини з легенів пацієнтів, які страждали від коронавірусної інфекції в Китаї, Італії, Іспанії і Великобританії. Потім найстабільніший з присутніх в них вірусів фахівці відібрали як "шаблон" для створення вакцини.

Вчені спершу відпрацювали технологію з масового виробництва і ослаблення вірусних частинок в культурах клітин нирок мавп. Біологи зробили пробну партію вакцини і перевірили її дію на мишах, щурах і мавпах.



Китай успішно провів випробування вакцини проти COVID-19 / Фото Getty Images

Результати дослідження на тваринах – успішні

Після перших дослідах на щурах і мишах стало відомо, що вони добре перенесли вакцинацію і починали виробляти велику кількість антитіл приблизно через один або два тижні після перших ін'єкцій препарату. Антитіла з крові гризунів нейтралізували всі десять штамів SARS-CoV-2, виділених із зразків біорідин.

Потім дослідники перевірили вакцину на макаках-резусах. Вчені спершу зробили так, щоб у тварин з'явилася імунна реакція, а потім заразили їх коронавірусом COVID-19. Триразове введення невеликих доз вакцини значно знижувало гостроту симптомів хвороби, а подвійна кількість повністю захищала макак від інфекції.

Ймовірно, зовсім скоро вчені зможуть перейти до клінічних випробувань на добровольцях.

Додамо, наразі не існує ні ліків, ні вакцини проти коронавірусу. Якщо Вам їх пропонують придбати – це спекуляції та шахрайство.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.