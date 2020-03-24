Китай відкриває місто Ухань, звідки почався спалах коронавірусу

Епідемія коронавірусу Covid-19 починає спадати у Китаї. Влада прийняла рішення скасувати обмеження на в'їзд і виїзд з провінції Хубей з 25 березня, звідки захворювання поширилося.

Італія, Іран, США та інші країни страждають від сплеску зараження коронавірусом і з кожним днем вводять дедалі більше обмежень, щоб призупинити поширення Covid-19. Ще тиждень тому найбільшу кількість хворих було зафіксовано у китайській провінції Хубей. Але, на щастя, з кожним днем лікарі почали підтверджувати менше випадків інфікування.

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Як повідомили в регіональному державному комітеті у справах охорони здоров'я Китаю, влада вирішила відкрити місто Ухань.

З 00:00 годин 25 березня, за винятком району міста Ухань провінції Хубей будуть зняті обмеження на дорогах і відновлено рух транспорту на в'їзд і виїзд.

Також з 8 квітня в Ухані будуть зняті обмеження на проїзд по транзитним шляхам і відновлено транспортне сполучення на в'їзд і виїзд з міста.

Крім того, у мережі з'явилося відео, як люди урочисто зустріли медиків, котрі повернулися додому після тривалої боротьби з епідемією коронавірусу в провінції Хубей. Ролик був знятий у провінції Цзілінь.

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