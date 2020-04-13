Китай ввів суворі обмеження на публікацію досліджень про коронавірус

Уряд Китаю ввів суворі обмеження на публікацію досліджень про походження коронавірусу. Тепер наукові дослідження не будуть опубліковувати, поки їх не схвалить науково-технічний відділ Міністерства охорони здоров'я Китаю.

Про нові обмеження повідомило видання CNN.

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Таке рішення влади Китаю щодо досліджень фахівців виглядає, як спроба контролю над поширення інформації про походження пандемії COVID-19.

Ще в січні, китайські дослідники опублікували ряд матеріалів по вивченню коронавірусу в кількох впливових іноземних виданнях. В деяких працях йшлося про можливу відповідальність китайської влади за спалах хвороби.

Схоже, що тепер уряд КНР вирішив взяти подібні публікації під свій жорсткий контроль.

Тепер науковці не зможуть публікувати дослідження, поки їх не схвалить науково-технічний відділ Міністерства охорони здоров'я, а також робоча група при Держраді Китаю. Тільки після цього вони можуть бути спрямовані в наукові журнали.

Що відомо про замовчування масштабів епідемії COVID-19 в Китаї

Про перші випадки зараження новим коронавірусом в Китаї було відомо ще в листопаді 2019 року. Але китайський уряд спробував приховати спалах. А лікарів і блогерів, які про це писали, заарештовували за поширення чуток.

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Американське інформагентство Bloomberg із посиланням на три офіційних джерела в адміністрації США, заявило про те, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу на своїй території, скоротивши у своїх доповідях як загальну кількість захворювань, так і летальних випадків від цієї хвороби.

Китай повідомив, що їм вдалося зупинити поширення коронавірусу. Зокрема, у провінції Хубей, звідки коронавірус COVID-19 поширився на весь світ, скасували карантин.

Однак, 2 квітня Органи охорони здоров'я Китаю включили безсимптомні випадки нового коронавірусу в офіційний підрахунок.

Відтак, сьогодні, 13 квітня, Державний комітет охорони здоров'я КНР оголосив про 99 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому 97 випадків – у людей, які прибули з-за кордону, два випадки – в провінції Хейлунцзян.

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