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Китай заявив про подолання піку коронавірусу Covid-2019

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Епідемія коронавірусу пішла на спад / deccanherald.com

Китайські вчені заявили про подолання піку епідемії коронавірусу, адже приблизно 80,9% випадків захворювання класифікуюють як легкі.

Обнадійливі дані дослідження  опубліковані в журналі Chinese Journal of Epidemiology.

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Вчені встановили, що у більшості заражених людей спостерігаються легкі симптоми. Ризики для життя наявні лише у літніх пацієнтів та пацієнтів з супутніми захворюваннями.

Близько 80,9% випадків захворювання класифікують як легкі, 13,8% – як важкі, і тільки 4,7% – як критичні. Загалом смертність від вірусу COVID-19 склала 2,3%.

Примітно, що чоловіки помирають частіше, ніж жінки – 2,8% і 1,7% відповідно. 

Останні дані про поширення китайського вірусу:

  • Станом на 19 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 112 людей. Загальна кількість інфікованих – 75 200 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 14 866 людей.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я озвучила офіційну назву китайського коронавірусу – Covid-2019.
  • Від хвороби помирають приблизно 2% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
  • 19 лютого до Уханя вилетів український літак, який має евакуювати наших громадян й іноземців з 10 різних країн.

Міфи та правда про коронавірус/ Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус 2020 Здоров'я Лікування Медицина Новини Здоров'я
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