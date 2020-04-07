Китай змушує Італію купувати маски, які вона подарувала Пекіну кілька тижнів раніше, – ЗМІ

Китай змушує Італію купувати захисне обладнання для боротьби з коронавірусом, які вона пожертвувала Пекіну кілька тижнів раніше.

Про це пише видання Daily Mail з посиланням на джерело з Білого дому.

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Минулого місяця Китай відправив в Італію літак, повний медичних матеріалів, включаючи маски та респіратори, через те, що в країні був зафіксований спалах коронавірусу і найбільшу кількість хворих в Європі.

Пізніше через звіти стало відомо, що китайці продавали засоби індивідуального захисту, а не дарували. За словами представника адміністрації Трампа, Пекін змусив Рим викупити той самий інвентар, який він подарував Китаю під час спалаху хвороби в Ухані.

"Перш ніж вірус потрапив у Європу, Італія відправила в Китай тонни засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), щоб допомогти Китаю захистити власне населення. Тоді Китай відправив італійські ЗІЗ назад до Італії – навіть не всі і за це стягували оплату", – сказав представник адміністрації Трампа.



Китай передав Італії захисне обладнання / Фото: Getty Images

Днями раніше речник Єврокомісії Ерік Мамер повідомив, що з Китаю до ЄС було направленого 50 тонн захисного обладнання.

"Надзвичайний координаційний центр Єврокомісії спрямував цю допомогу до Італії. Варто нагадати, що ЄС також поставив Китаю близько 56 тонн захисного одягу, засобів дезінфекції та медичних масок під час сплеску пандемії. Тож міжнародна солідарність продовжується", – наголосив речник ЄС.



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