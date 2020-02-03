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Китай звинувачує США у поширенні страху через коронавірус

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Коронавірус в Китаї

Уряд Китаю звинуватив США у спричиненні паніки серед населення у відповідь на спалах коронавірусу.

Причиною цього стала заява Сполучених Штатів про тимчасову заборону в’їзду іноземним громадянам, які відвідували Китай протягом останніх двох тижнів. 

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунінг заявила, що замість допомоги, США – перша країна, яка заборонила в’їзд китайським мандрівникам та запропонувала часткове відкликання співробітників посольства.

Останні новини про коронавірус: Скільки людей захворіло та у яких країнах: онлайн-мапа

ВООЗ попереджає, що закриття кордонів може спричинити розповсюдження вірусу, тому що мандрівники в’їжджатимуть в країну неофіційно.

МЗС Китаю критикує Вашингтон за надмірні обмеження. "Це суперечить рекомендаціям ВООЗ", – сказала на брифінгу Хуа Чунінг.

 

 
Коронавірус 2019-nCoV – що це?
Це новий член сім’ї коронавірусів, який ще не вивчений людством. Він походить від тварин, тому більшість інфікованих працювали на ринку, або купували там м’ясо чи морепродукти.

Вірус викликає пневмонію. Хворі мають кашель, лихоманку та утруднення дихання. При лікуванні не ефективні ні антибіотики, ні противірусні препарати. У лікарні хворим можуть підтримувати життєдіяльність легенів та інших органів, але одужання залежить від їх імунної системи.

Національна комісія з охорони здоров’я Китаю підтвердила, що вірус зазвичай передається від одної людини до іншої.

Саме через це бачимо стрімке поширення епідемії. Станом на сьогодні внаслідок нового коронавірусу в Китаї померла 361 людина, 57 нових смертельних випадків зафіксовані в провінції Хубей, яка є епіцентром небезпеки.

Вірус було підтверджено за межами материкового Китаю, у Гонконгу, Макао, Тайвані, а також у Японії, Непалі, Сінгапурі, Південній Кореї, Таїланді, США, В'єтнамі та Великобританії.

Але хворих може бути набагато більше: лікарям важко діагностувати зараження вірусом, бо діапазон симптомів досить широкий: деякі люди не мають зовнішніх проявів вірусу. Це ускладнює встановлення справжньої кількості заражених людей та ступеня передачі.

Моделювання експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) припускає, що може бути близько 100 000 випадків, коли невизначеність встановлює границі між 30 000 і 200 000.

Міфи про коронавірус

Міфи та реальність про коронавірус із Китаю / Інфографіка 24 каналу

Чи варто боятися українцям?

МОЗ повідомляє: в Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

Для профілактики захворювання Міністерство охорони здоров’я рекомендує:

  1. Часто мити руки або обробляти їх дезінфікуючими засобами.
  2. Під час кашлю та чхання прикривати рот і ніс паперовою хустинкою. Уникати контакту з усіма, хто має гарячку та кашель.
  3. У разі підвищеної температури тіла, кашлю та утрудненого дихання, якнайшвидше звернутися до лікаря та повідомити йому попередню історію подорожей.
  4. Не споживати сирих чи недостатньо оброблених продуктів тваринного походження.
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Автор: Олег Терещенко
Теги: Китай Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Лікування Коронавірус 2020 Міністерство охорони здоров’я
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