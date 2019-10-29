Китаянка в 67 років стала матір'ю

Незвичайний випадок стався в Китаї, де 67-річна місцева мешканка стала мамою втретє. Зараз китаянка знаходиться під наглядом лікарів, але медики не перестають дивуватися чудової репродуктивної здатності вже немолодої жінки.

Китаянка на прізвище Тянь встановила національний рекорд, ставши найстаршою матір'ю країни. Про це повідомило Міжнародне радіо Китаю.

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Уродженка провінції Шаньдун в п'ятницю народила дівчинку в місті Цзаочжуан. Лікарі вели спостереження за матір'ю під час всієї вагітності, з огляду на вік матері, вирішили зробити їй кесарів розтин на 36-му тижні. Маса дівчинки – 2,6 кг, вона знаходиться під наглядом медиків.



Китаянка народила у 67

Чоловік жінки – 68-річний юрист на пенсії. За його словами, пара не планувала дитини, тому вони хочуть назвати дочку Тяньц, що можна перекласти з китайського як "послана небесами". Чоловік та дружина мають дорослу дочку і сина, а також безліч онуків, найстаршому з яких вже виповнилося 18 років.

Минулий рекорд Китаю був поставлений у 2016 році жінкою з міста Чанчунь (провінція Цзілінь), яка народила хлопчика в 64 роки. Світовий рекорд був поставлений у вересні цього року: його власницею є 74-річна жителька Індії, яка народила двох дівчаток-близнят.

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