Китаєць 30 років жив з величезним хробаком у мозку

Довжина вилученого з мозку пацієнта хробака становила десять сантиметрів. Через нього китаєць 30 років страждав від головних болів.

Паразит викликав пошкодження мозку 59-річного чоловіка, що стало причиною ще серйозніших симптомів, повідомляє AsiaOne.

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Багато років тому пацієнт почав довгу і важку боротьбу, щоб знайти ліки проти проблем зі здоров'ям після свого першого нападу в 1989 році. Чоловік грав в карткову гру, коли його руки й ноги раптово почали трястися, з рота потекла піна і він втратив свідомість.

Сім'я відвезла пацієнта в місцеву лікарню, де йому діагностували епілепсію і прописали протиепілептичні ліки. Попри те, що чоловік регулярно приймав ліки, він все ще страждав від дрібних нападів, а також від постійних головних болів і непритомності.



Паразит міг потрапити у мозок з води

Думаючи, що епізоди не були великою проблемою, пацієнт продовжував не звертати особливої ​​уваги на них, поки у 2015 році мало не загинув. Село, в якій жив пацієнт, загорілося, і він гасив вогонь, коли трапився черговий напад, на цей раз серйозний. Після пожежі симптоми стали проявлятися все більш активно, і кожен місяць у хворого відбувалися сильні напади.

Зневірившись у розв'язуванні проблеми зі здоров'ям самостійно, китаєць відвідав багато лікарень і тільки тепер за допомогою МРТ медики знайшли причину – великого паразита. Хірурги прооперували хворого і витягли хробака. Фахівці вважають, що паразит міг потрапити в організм, коли чоловік випив сирої води з джерела.

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