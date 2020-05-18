У Китаї новий спалах COVID-19: понад 100 мільйонів людей відправили на карантин

На Півночі Китаю через новий спалах COVID-19 на карантині перебувають 108 мільйонів людей. Карантинний режим ввели у містах провінцій Цзілінь і Ляонін.

Під обмеження потрапили, зокрема, міста Цзілінь і Шулань. Останній вважають епіцентром нового спалаху коронавірусу. Про це пише Bloomberg.

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Наразі невідомо, що стало причиною нового спалаху, але припускається, що вірус могли занести люди, які повернулися з Російскої Федерації, адже провінція Цзілінь, де знаходиться Шулань, межує з Примор'ям.

Як відновлюють карантин

Шулань потрапив під карантин 18 травня. Там обмежили рух громадського транспорту, вихід на вулицю і виїзд з міста. У місті звільнили шістьох чиновників, включно з керівником місцевого відділення Комуністичної партії Китаю.

Новий спалах коронавірусу на північному сході Китаю виявили близько двох тижнів тому. За даними на 18 травня, в провінції Цзілінь зафіксовано 34 випадки COVID-19, в провінції Ляонін — три.

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Що відомо про ситуацію з поширенням коронавірусу в Китаї наразі?Коронавірус COVID-19 знову фіксують в Китаї, попередньо країна повідомила про подолання недуги, але епідемія триває. Переважна більшість випадків, які фіксують в країні – безсимптомні.

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