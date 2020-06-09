В Китаї дали дозу антитіл до коронавірусу першому добровольцеві. Дослідження проводитиметься на здорових пацієнтах, аби визначити безпеку цього методу лікування.

Конкретний потенційний метод лікування назвали JS016 й за декілька днів випробування цієї терапії розпочнуться й у США, повідомляє CNN.

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Вчені спочатку перевірять, чи безпечний JS016 для людей взагалі. Якщо так, то цей метод лікування почнуть тестувати на ефективність.

Відомо, що лікарі тестуватимуть JS016 як і самостійний засіб, так і в комбінації з іншими препаратами.



Антитіла до коронавірусу почали випробовувати на людях / Фото: gaydio

Чи можуть антитіла допомогти пацієнтам з COVID-19

Для того, щоб здійснити терапію антитілами, вченим доводиться сортувати тисячі антитіл, аби визначити, які з них найкращі для конкретної загрози. Як правило, розробники ліків обирають найефективніше антитіло, після чого клонують його для забезпечення достатньої кількості.

Антитіла нині використовують для лікування деяких видів раку та низки хронічних й інфекційних захворювань. Але в деяких випадках вони є й відмінним засобом профілактики, яка може захистити вразливу групу населення – антитіла є основною складовою пасивних вакцин.