Раніше вважалося, що ринок в місті Ухань став місцем, де зародився і почав поширюватися новий коронавірус COVID-19. Але в китайському Центрі з контролю і профілактики захворювань (CDC) вперше спростували цю інформацію.

Про це пише видання Science Alert. Зазначається, що у тварин на ринку зібрали зразки і вони дали негативний результат на нову коронавірусну інфекцію.

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Тобто вони не могли заразити покупців і бути проміжних господарем коронавірусу.

Директор Центру Гао Фу сказав китайським державним ЗМІ, що ринок в Ухані став "однією з жертв".

Як йдеться у джерелі, ймовірно вірус був в Ухані до того, як були зареєстровані перші випадки. В січні вчені дослідили те,що 13 пацієнтів з 41 першого випадку не мали жодного зв'язку з уханьським ринком.



В Китаї заявили, що ринок в Ухані не був джерелом COVID-19 / Фото Getty Images

На початку травня у ВООЗ також припустили, що коронавірус могли занести на ринок в Ухані. Експерт ВООЗ Пітер Бен Ембарек не виключив, що хтось із покупців або продавців міг занести інфекцію на ринок, а згодом вона поширилася серед населення.

Крім того, у США деякі видання вважають, що COVID-19 був створений штучно китайськими вченими і міг поширитися з лабораторії. Підтверджень стосовно цього немає.