Китайська вакцина проти COVID-19 демонструє успіхи під час випробувань на людях

Компанія CanSino Biologics поділилась ранніми результатами першої фази дослідження. Вакцина демонструє вироблення імунітету проти коронавірусу та поки що вважається безпечною.

Перша фаза дослідження проводилась у кількох лабораторіях. Оскільки вона була спрямована на перевірку безпеки препарату, до експерименту було залучено лише 108 добровольців віком від 18 до 60 років. Дослідження опубліковане у журналі Lancet.

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Людей розділили на три групи, які внутрішньом'язово отримали три різні дози вакцини: малу, середню та високу. Висока доза виявилася найефективнішою під час дослідження.

Люди, які отримали разову дозу вакцини, виробили імунні клітини (T-клітини) впродовж двох тижнів. Антитіла, необхідні для імунітету, досягли свого піку через 28 днів після щеплення.

На 7 день після вакцинації близько 80% учасників повідомили про щонайменше один побічний ефект. Переважно це був біль у місці ін'єкції, але деякі повідомляли й про підвищення температури, втому та головний біль. Приблизно кожен п'ятий відчував біль у м’язах. На 28 день після вакцинації побічні ефекти вже не були помічені.

Також дослідники зазначили, що після вакцинації люди віком від 45 до 60 років виробили слабкішу імунну реакцію. Вони вважають, що вона буде ще слабкішою у людей віком від 60 років. Вчені зазначили, що це важлива цільова група і її доведеться вивчати ретельніше. Втім, у них вже є припущення, що ця вакцина найкраще підходить для дітей та людей молодого віку.

Розробники зауважують, що випробування мало на меті перевірити безпеку препарату, а доведення ефективності вакцини вимагає випробувань на тисячах або навіть на сотнях тисяч людей.

Отримані результати ґрунтуються на даних за короткий період і незрозуміло, як довго може тривати цей імунний захист.