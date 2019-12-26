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Китайська лікарня виписує пацієнтів тільки після складання іспиту

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Іспит в лікарні / unsplash.com

Центральний госпіталь китайського міста Сіань почав проводити письмовий іспит серед пацієнтів, яких готують до виписки.

Щоб пройти його, людина повинна вивчити приписи лікаря, пише Global Times.

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Для чого це роблять? 

Примусовий іспит, за словами представників госпіталю, підвищує шанс, що людина продовжить лікуватися вдома. Поки перевірче випробування проводиться тільки в ортопедичному відділенні, але незабаром, ймовірно, його стануть проводити й серед інших пацієнтів.

В Китаї виписують з лікарні після здачі іспиту
В Китаї виписують з лікарні після складання іспиту \ globaltimes.cn

Як проходить іспит? 

За словами медсестри, яка працює в госпіталі, на іспиті пацієнти повинні будуть перерахувати прописані їм ліки, а також розповісти, які фізичні вправи будуть робити після виписки.

В основному іспит призначений для літніх людей: вони частіше за інших забувають рекомендації лікаря. Якщо за пацієнтом доглядає опікун, він може скласти іспит замість свого підопічного. Як і у ВНЗ, пацієнти, які завалили іспит ідуть на перездачу.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Медицина Лікування Новини Здоров'я Китай
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