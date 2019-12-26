Китайська лікарня виписує пацієнтів тільки після складання іспиту

Центральний госпіталь китайського міста Сіань почав проводити письмовий іспит серед пацієнтів, яких готують до виписки.

Щоб пройти його, людина повинна вивчити приписи лікаря, пише Global Times.

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Для чого це роблять?

Примусовий іспит, за словами представників госпіталю, підвищує шанс, що людина продовжить лікуватися вдома. Поки перевірче випробування проводиться тільки в ортопедичному відділенні, але незабаром, ймовірно, його стануть проводити й серед інших пацієнтів.



В Китаї виписують з лікарні після складання іспиту \ globaltimes.cn

Як проходить іспит?

За словами медсестри, яка працює в госпіталі, на іспиті пацієнти повинні будуть перерахувати прописані їм ліки, а також розповісти, які фізичні вправи будуть робити після виписки.

В основному іспит призначений для літніх людей: вони частіше за інших забувають рекомендації лікаря. Якщо за пацієнтом доглядає опікун, він може скласти іспит замість свого підопічного. Як і у ВНЗ, пацієнти, які завалили іспит ідуть на перездачу.

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