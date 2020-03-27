Китайська влада вирішила закрити кордони для іноземців: деталі

У материковому Китаї за минулу добу зареєстровано 55 нових випадків зараження коронавірусом Covid-19. 54 з них – у іноземців. Влада вирішила закрити кордон для іноземців з 28 березня 2020 року.

Національна комісію з охорони здоров'я Китаю повідомляє, що в епіцентрі спалаху Ухані вкотре не виявили жодного нового випадку.

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Що відомо про закриття кордонів у Китаї

У зв’язку з тим, що інфікованими в Китаї все частіше стають іноземці, 26 березня, країна оголосила про закриття своїх кордонів.

За даними МЗС Китаю, усім іноземним громадянам, навіть власникам посвідки на проживання, з суботи, 28 березня, тимчасово заборонений в'їзд до КНР. Дію безвізового транзиту також припиняють.

Водночас заявки на отримання віз зможуть залишити іноземці, які хочуть потрапити в країну з метою "економічної, торгової, наукової або технологічної діяльності, або для невідкладних гуманітарних потреб".

Китаю вдалося побороти хворобу

У провінції Хубей, звідки коронавірус Covid-19 поширився на весь світ, скасували карантин. Однак у Китаї досі діє масковий режим, в громадських місцях людям міряють температуру, а ресторани та кіно ще не планують відкривати. На боротьбу із захворюванням пішло майже три місяці. Попри те, що усі країни були проінформовані про нову недугу, вони не змогли до неї підготуватися.

Зверніть увагу! З грудня кількість жертв коронавірусу в Китаї склала 3 292 осіб, зареєстровано 81 340 випадків захворювання. Водночас, майже 75 тисяч осіб одужали і покинули медустанови.