24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Китайські провінції знову блокують через спалах COVID-19, одна з них межує з Росією

-
Новий спалах коронавірусу в Китаї
Новий спалах коронавірусу в Китаї / Ілюстративне фото

Китай знову застосував обмежувальні заходи у північно-східних провінціях: Цзілінь та Ляонін. Кордони Китаю досі зачинені для іноземців. Чиновники підозрюють, що причиною нових спалахів можуть бути громадяни Китаю, які повертаються з Росії.

У Цзіліні та Ляоніні знову закрили школи та посилили карантинні обмеження, повідомляє Bussines Insider.

До теми У Китаї новий спалах COVID-19: понад 100 мільйонів людей відправили на карантин

У провінції Цзілінь, що межує з Росією, виявили 39 нових випадків зараження. У провінції знову скасували громадський транспорт та заборонили громадські зібрання.

Житлове помешкання може залишати тільки 1 людина з родини кожні 2 дні й лише на 2 години – цього достатньо для походу в магазин.

Оскільки у Цзіліні введено температурний скринінг, людям заборонили продавати жарознижувальні препарати (аби вони не могли приховати симптоми хвороби). Також у провінції вже ввели масове тестування на коронавірусну інфекцію.

У сусідній провінції Ляонін теж ввели схожі обмеження після того, як 11 травня медики виявили 3 нових випадки зараження. Школи знову закрили, а 7500 жителів перебувають на карантині.

Масове тестування на коронавірус у Китаї: перше фото – Ухань, 2 та 3 – Цзілінь

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Росії Коронавірус COVID-19 Китай Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
18 травня , 18:42 МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
Анастасія Лукашевська
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня , 14:06 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
15 травня , 12:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
Вікторія Кутьїна