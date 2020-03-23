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Китайські експерти зробили невтішний прогноз щодо термінів епідемії коронавірусу

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У Китаї прогнозують, що пандемія коронавірусу в Європі триватиме 2 роки / nytimes.com

Епідемія коронавірусу у Китаї, звідки найімовірніше походить інфекція, останнім часом іде на спад. Втім від коронавірусу все більше страждає Європа. Тим часом у Китаї прогнозують, що для повної перемоги над вірусом Європі знадобиться близько двох років.

Європейським країнам навіть не варто розраховувати на швидку перемогу над коронавірусом, заявив один з провідних вірусологів Китаю Чжан Веньхунь. Про це повідомляє видання South China Morning Post.

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Цілком імовірно, що вірус буде зникати, а потім десь знову проявлятися. Так може тривати рік або два. Можу сказати точно: забудьте, що пандемія завершиться у Європі в найближчому майбутньому,
– заявив китайський вірусолог.

Він також підкреслив, що терміни, коли епідемію почнуть контролювати у Європі, залежать від глобальних зусиль з її стримування. Мовляв, для вирішення проблеми найближчим часом заходи мають бути надзвичайно радикальними.

"Якщо б у всьому світі можна було припинити рух на 4 тижні, то пандемію можна було б зупинити. Та мені важко навіть уявляти, що таке можливо", – резюмував Чжан Веньхунь.

Епідемія коронавірусу у світі: найважливіше

Перший офіційний випадок зараження коронавірусом зафіксований ще у грудні 2019 року. З того часу епідемія поширилася по майже усьому світу, а захворіли на коронавірус майже 340 тисяч людей.

Майже 100 тисяч хворих порівняно легко змогли перенести хворобу і вже вилікувалися, але майже 15 тисяч людей у всьому світі через коронавірус померли.

Країни, які найбільше постраждали від коронавірусу:

  • Італія – майже 60 тисяч інфікованих і майже 5,5 тисячі людей померли;
  • Китай – понад 80 тисяч інфікованих і більш як 3 тисячі людей померли;
  • Іспанія – майже 30 тисяч інфікованих і понад 1,7 тисячі людей померли;
  • Іран – понад 21 тисяча інфікованих і майже 1,7 тисячі осіб померли;
  • США – майже 35 тисяч інфікованих і понад 450 людей померли;
  • Франція – понад 16 тисяч інфікованих і майже 700 людей померли.
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Автор: Василь Денисюк
Теги: Епідемія Європа Китай Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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