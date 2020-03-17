Китайські лікарі розповіли європейцям про найважливіші помилки в лікуванні коронавірусу
Китайські лікарі з міста Ухань заявили, що європейські колеги повторюють їхні помилки при боротьбі з коронавірусом.
Основною помилкою є недостатній захист медичних працівників, що призводить до високого рівня зараженості серед лікарів та медсестер, пише Bloomberg.
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Нерозуміння проблеми, дефіцит медичних засобів та засобів захисту під час епідемії в Ухані в перші тижні спалаху призвели до того, що тисячі медичних працівників заразилися під час лікування пацієнтів. Щонайменше 46 загинули.
Наші європейські колеги заражаються від своїх пацієнтів у своїй щоденній практиці, і їх кількість приблизна така, як була Ухані,
– сказав Ву Донг, професор гастроентерології в лікарні Пекінського союзу медичного коледжу.
Також, у багатьох заражених Covid-19 спочатку виникають лише легкі симптоми або вони зовсім не проявляються. Через це хворі несвідомо поширюють вірус серед інших людей. У зв'язку з цим китайські лікарі наголосили на важливості проведення тестів людям без симптомів, це дозволить виявити захворювання на ранній стадії.
Зазначимо, що в Україні такі тести не проводять навіть людям, у яких є симптоми. Нині в нашій державі зробили близько 500 тестів на коронавірус. А в інших країнах їх роблять тисячі щодня. До прикладу в Росії вже протестували 100 тисяч разів.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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