Китайські маски– браковані: Нідерланди відкликали 600 тисяч масок з Китаю

Нідерланди придбали понад мільйон китайських масок. Проте маски, що потрапили у кілька лікарень, виявились бракованими, бо не відповідають нормам якості.

Тестування показало, що маски стандарту FFP2 не відповідають нормам якості, інформує Deutsche Welle з посиланням на AFP. Медзасоби погано прилягали до облич медпрацівників, тому не захищали від зараження.

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Загалом Нідерланди придбали в Китаю 1 мільйон 300 тисяч масок. Партія медзасобів прибула 21 березня.



Зазначимо, зо станом на 29 березня у Нідерландах зафіксовано понад 9800 випадків коронавірусу, з них понад 600 – смертельні.

Україна теж отримала медзасоби з Китаю. Літак, що приземлився 29 березня у "Борисполі" доставив 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч костюмів захисту, 1,8 мільйона звичайних медичних масок та інші засоби захисту. Їх передадуть медикам, правоохоронцям та військовим.



Як правильно використовувати маску / Інфографіка 24 каналу