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Китайські науковці створили новий штам коронавірусу SARS-CoV-2

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Китайські науковці заразили щурів коронавірусом
Китайські науковці заразили щурів коронавірусом / Unsplash

Вчені з Пекіна не тільки вивели новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який може ефективно заражати лабораторних мишей, а й протестували експериментальну вакцину.

Як пояснюється в дослідженні, опублікованому на сайті препринтів досліджень bioRxiv, нова версія SARS-CoV-2 допоможе легко і дешево прискорити перевірку вакцин, над якими сьогодні працюють сотні вчених по всьому світу.

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Біологи пояснюють, що для розробки безпечних та ефективних вакцин мають бути створені відповідні моделі, які протестують на тваринах. 

Ранні дослідження, пояснюють вчені, показали можливість виведення трансгенних мишей, що мають людський рецептор АСЕ2, який робить їх здатними заражатися коронавірусом, але в "промислових масштабах" це вимагає багато часу.

Миші допоможуть знайти вакцину для людей
Миші допоможуть знайти вакцину для людей / Unsplash

Крім того, захворювання в організмі таких гризунів протікає в украй ослабленій формі: запальні реакції слабкі, як і пошкодження легенів. Однак нова робота виявила, що звичайні лабораторні миші, інфіковані новим штамом MASCp6, проявляли гострі та помірні запальні реакції.

Потім китайські біологи, використовуючи свою нову модель на лабораторних тварин, in vivo оцінили ефективність експериментальної вакцини.

Підсумки експерименту показали, що препарат викликав сильнодійні нейтралізуючі антитіла і забезпечив повний захист від зараження коронавірусом.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Коронавірус COVID-19 Китай Новини Здоров'я Світ тварин
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