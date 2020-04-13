Китайські вчені стверджують, що багато людей не виробляють антитіла до коронавірусу

Дослідники з Фуданьського університету виявили, що деякі пацієнти, які одужали від COVID-19, не мають в крові антитіл до вірусу SARS-CoV-2. Це може поставити під сумнів ефективність не лише пасивної терапії антитілами, а й вакцинації.

Дослідники з Фуданьського університету проаналізували зразки крові 175 пацієнтів, яких виписали з Шанхайського громадського медичного центру, про це йдеться в дослідженні, опублікованому на medRxiv.

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Майже у третини людей рівні антитіл в крові були несподівано низькими, а у 10 їх не виявили взагалі. Разом з тим, надвисокий титр імуноглобулінів був лише у двох пацієнтів.

Окрім того, вчені виявили цікавий факт – рівень антитіл до вірусу SARS-CoV-2 збільшувалися з віком. Видужалі від коронавірусу з вікової групи 60–85 років мали титр антитіл втричі вище, ніж пацієнти віком 15–39 років.

Близько 30 відсотків пацієнтів не змогли розвинути високі титри нейтралізуючих антитіл після інфекції COVID-19. Однак тривалість захворювання у цих пацієнтів в порівнянні з іншими була схожою,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що матеріал ще не пройшов рецензування, але його автори запевняють, що це перше у світі систематичне дослідження рівнів антитіл у людей, які подолали COVID-19.

Якщо рецензенти підтвердять висновки вчених, це відкриття може вплинути на прогнози перебігу пандемії COVID-19. Але для вагоміших висновків щодо імунітету вчені повинні проаналізувати зразки біоматеріалів не лише у китайських пацієнтів, а з різних частин світу.

У випадку правильності дослідження, виникнуть сумніви в ефективності розроблюваних вакцин проти COVID-19. Адже ті пацієнти, в крові яких не знайшли антитіл до SARS-CoV-2, все ж якимось чином змогли подолати хворобу. Можливо, внаслідок Т-цитотоксичних клітин. При цьому вірус не індукував синтез антитіл – це може означати, що на частину людей вакцина не подіє.

Дослідники також стверджують, що вірогідність створення вакцини перехресної дії, яка давала б імунітет проти кількох штамів одразу – низька. Вчені з'ясували, що антитіла, які вироблялися у відповідь на SARS-CoV-2, можуть зв'язуватися з родинним штамом вірусу – MERS-CoV. Однак зв'язок антитіл з вірусом не пригнічував реплікацію MERS-CoV в клітинах господаря.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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