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Китайський коронавірус вперше виявили у новонародженого

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На коронавірус захворіло немовля / unsplash.com

Немовля народилося 2 лютого у місті Ухань – епіцентрі спалаху коронавірусу. Новонароджена дитина стала наймолодшою людиною, у якої виявили китайський коронавірус.

Дитину народила жінка, інфікована коронавірусом 2019-nCoV, втім лікарі ще не знають, яким саме шляхом заразилося дитя, повідомляє BBC.

До теми: Коронавірус з Китаю: останні новини

Малюку діагностували коронавірус через 30 годин після його народження, тому медики самі не знають, де саме дитина підхопила вірус – в утробі матері чи вже після народження.

За словами акушерів, у всьому решта немовля здорове, а його вага при народженні становила 3, 25 кілограмів. Нині стан немовляти стабільний.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 6 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 565 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 28 000 осіб по всьому світу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.

Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Діти Медицина Новини Здоров'я Коронавірус 2020
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