Китайський коронавірус вперше виявили у новонародженого

Немовля народилося 2 лютого у місті Ухань – епіцентрі спалаху коронавірусу. Новонароджена дитина стала наймолодшою людиною, у якої виявили китайський коронавірус.

Дитину народила жінка, інфікована коронавірусом 2019-nCoV, втім лікарі ще не знають, яким саме шляхом заразилося дитя, повідомляє BBC.

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Малюку діагностували коронавірус через 30 годин після його народження, тому медики самі не знають, де саме дитина підхопила вірус – в утробі матері чи вже після народження.

За словами акушерів, у всьому решта немовля здорове, а його вага при народженні становила 3, 25 кілограмів. Нині стан немовляти стабільний.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 6 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 565 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 28 000 осіб по всьому світу.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.

підозрювали, але жоден випадок не підтвердився. Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.



Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

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