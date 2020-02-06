Китайський коронавірус вперше виявили у новонародженого
Немовля народилося 2 лютого у місті Ухань – епіцентрі спалаху коронавірусу. Новонароджена дитина стала наймолодшою людиною, у якої виявили китайський коронавірус.
Дитину народила жінка, інфікована коронавірусом 2019-nCoV, втім лікарі ще не знають, яким саме шляхом заразилося дитя, повідомляє BBC.
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Малюку діагностували коронавірус через 30 годин після його народження, тому медики самі не знають, де саме дитина підхопила вірус – в утробі матері чи вже після народження.
За словами акушерів, у всьому решта немовля здорове, а його вага при народженні становила 3, 25 кілограмів. Нині стан немовляти стабільний.
Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:
- Станом на 6 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 565 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 28 000 осіб по всьому світу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
- Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
- Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.
Правда та міфи про коронавірус / 24 канал
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