Китайський вірус: що було раніше і чого чекати зараз

Респіраторні віруси з’являються періодично: світ вже пережив "свиний" і "пташиний" грип, а також атипову пневмонію. Нова хвороба прийшла з Китаю. 24 канал розбирався, що було раніше і чого чекати зараз.

Від "іспанки" до птахів: відомі епідемії грипу

Палата з хворими на "іспанку" / photo: Wikipedia

Спалахи грипу відомі давно, але знаменитими стали з початком XX століття, коли мільйони життів забрала "іспанка". За час пандемії 1918-1919 року захворіло, за підрахунками, 550 млн людей або 29,5% тодішнього населення світу.

Треба також зважити, що це відбувалося відразу після закінчення Першої світової, тож повсюду була антисанітарія, погана їжа, або її відсутність. Хвороба швидко поширювалась серед біженців у таборах. Померло близько 50-100 млн, тобто 2,7-5,3% загального населення (10-20% летальності). В основному, жертвами ставали молоді люди у віці 20-40 років, які до того були здоровими (звичайний сезонний грип вбиває в основному людей похилого віку та дітей).

Через розвиток транспорту (поїзди, перші машини, кораблі і дирижаблі) епідемія поширилася світом і стала пандемією. Генну структуру вірусу H1N1 виявили 2002 року. Менші за масштабами епідемії були у 1957 (H2N2) і у 1968-1970 (H3N2).

Нову "світову популярність" грипу H1N1 принесло XXI століття. У 2009 році світом поширився так званий "свиний грип", який виявили у свиней. Цікаво, що якщо правильно термально обробити свинину, вона ніяк не може бути джерелом зараження. Передача до людини від тварини у цьому випадку зафіксована слабо, але все ж можлива. Більше вірус передається повітряно-крапельним шляхом. Навіть якщо передача таки сталася, вірус не завжди викликає хворобу, його можна виявити лише у антитілах у крові. Чи були свині кінцевим зоонозом (тварина, яка передає вірус від себе до людини) досі точно не відомо. Самі тварини можуть бути інфіковані вірусом грипу людини.

І все ж нова світова епідемія сталася, хоча попередній сезон був доволі "м’яким" по світу, не виходячи за звичні для грипу рамки, смертей було менше через нову вакцину. Навесні 2009 року стався спалах грипу у Мехіко, Мексика, який швидко перейшов на територію США, а там й інших країн світу. Як і під час "іспанки", вірус вбивав в основному молодих людей 25-45 років. За даними ВООЗ, захворіло більше 221 тисячі людей, з яких померло майже дві тисячі.

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Окрім "свиного" грипу, який був активний 2009 року, відомий також грип "пташиний" – H5N1. Він (поки що) не має епідемії серед людей, фактів передачі від людини до людини теж не виявлено. Це вірус з високою, майже 100% летальністю для тварин. Оскільки він активно мутує серед птахів, то вважається однією з головних епідеміологічних загроз світові не тільки з медичної, але й антитерористичної точки зору.

Коронавіруси: нові загрози

Більше десятиліття тому сталася перша епідемія коронавірусу / photo: Getty Images

Ця родина вірусів з 39 типів вперше стала відома ще у 1965 році, її виявили у пацієнта з гострим ринітом. Назву отримали за характерний зовнішній вигляд, який нагадує корону. Вражають дихальну, травну і нервову системи як тварин, так і людей. Зазвичай, це бронхіти та пневмонія із затрудненням дихання.

Сталося дві епідемії вірусної пневмонії: SARS і MERS. Перше означає "тяжкий гострий респіраторний синдром", друге – "близькосхідний респіраторний синдром". SARS може швидко поширюватись та має високу летальність, у тому числі в лікарнях, і є особливим варіантом коронавірусної інфекції. Передається повітряно-крапельним шляхом або через тварин (причому, викликаючи у них набагато сильніші хвороби, ніж в людей).

У світі вона відома як "атипова пневмонія" і розпочалася теж у КНР, в провінції Фошань ще у 2002 році з "нульового пацієнта" – фермера. Втім, тоді Китай не інформував ВООЗ цілий рік про перебіг SARS. У 2003 році один бізнесмен помер у Ханої, В’єтнам – йому стало зле на рейсі до Сінгапуру з Китаю. Цікаво, що спочатку SARS прийняли за…"пташиний грип". Наразі, не доведена зоонозність інфекції (хоча підозрюють кажанів і ціветт), головним джерелом зараження вважається хворий.

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Сам італієць Карло Урбані, який почав дослідження вірусу, від нього теж помер. Коли ВООЗ закликала до боротьби з вірусом, він був вже у 32 країнах світу, включаючи США. 21 березня 2003 року виділили коронавірус, який спричинив епідемію, але деякі вчені вважають, що були й інші патогени. Загалом, було виявлено 8461 випадок захворювання у 35 країнах, з яких 916 були смертельними (смертність 10%).

Через 10 років новий вид коронавірусу спричинив спалах на Близькому Сході. Перший випадок стався у 2012 році у 49-річного громадянина Катара, який приїхав до Британії. Він захворів, коли був у Саудівській Аравії. На 2019 рік у світі зафіксовано 2494 випадки, з яких 858 смертей. З них 185 випадків (36 загиблих) прийшлося на Південну Корею у 2015 році. Ряд досліджень показав, що вторинним джерелом вірусу можуть бути верблюди. Первинний резервуар не встановлений досі, як і те, чи може ним стати людина. Клінічна картина досі мало вивчена, але схожа на ГРВІ: задишка, кашель, іноді діарея. Якщо є підозра, що хворий бував у регіоні поширення цього вірусу, або контактував з хворими ним, тоді потрібна додаткова діагностика.

Специфічного лікування, як і вакцини, для коронавірусів поки не розроблено. Тим часом, він знову повернувся до Китаю.

Уханський вірус: чи можлива нова епідемія

Ухань став останнім місцем, де спалахнув коронавірус /photo: Getty Images

Ще до свят, 31 грудня 2019 року, нова хвороба з’явилася на нелегальному ринку диких тварин та м’яса в Ухані на сході Китаю. Такі місця в Китаї називаються "вологими ринками" – там можно придбати ще живу тварину і там же її розділити на шматки, забрати з собою або приготувати. Звісно, там могли бути поширені віруси, мікроби та бактерії. Пекін вже пережив "пташиний грип" H7N9, після чого зачинив усі ринки, де продавали живих птахів, зупинивши, таким чином, поширення хвороби.

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Майже відразу стало зрозуміло, що це ще один, новий вид коронавірусу, зараз його називають 2019-nCoV. Уханський вірус має 70% схожості з SARS, входить з ним до однієї лінії вірусів, але все ж відрізняється достатньо, щоб вважати його новим.

В районі Уханя вірус було виявлено у 41-ї людини. Перша смерть сталася вже 9 січня. Наразі, офіційно відомо про понад 600 хворих (цифра, вважають вчені з Британії та Гонконгу, є заниженою, а реальна ближче до 2000), 95 у критичному стані, 17 загинуло. Деякі померлі від нової пневмонії мали також інші хвороби, що ускладнило боротьбу з новою. Ситуація змусила владу Китаю надати хворобі клас небезпеки B. Ухань – транспортний хаб та мегаполіс, де живе 11 млн осіб. Його перевели на повний карантин, а ще шість – на частковий. Усі святкування Нового Року скасовані.

Поза межами КНР підтверджено випадки у Південній Кореї, Японії, США, Таїланді, Макао, Гонконгу, Тайвані.

Поки невідомо від якої тварини вірус перейшов на людей. Одна теорія підозрює змій, інша – кажанів. Передача від людини до людини, хоч і обмежена, але підтверджена зараженням медперсоналу (як і у випадку із SARS). Є повідомлення, що 14 лікарів заразилися від одного хворого. Це дозволяє визначити так званого "супер-поширювача" – людину, яка заразила більше 10-ти інших. А це вже дуже схоже на те, що було при SARS. У середньому, при найгірших штамах грипу одна людина могла заразити близько двох інших. При ГРВІ – менше однієї людини на 10 тис. Але навіть 1 чи 2 відсотки смертності вже є дуже серйозною ситуацією, як ми бачили при "іспанці". Як тільки буде зрозуміло наскільки уханський вірус інфекційний, стане ясно і наскільки він смертельний.

На відміну від 2003 року, зараз ВООЗ та країни краще підготовлені до боротьби з коронавірусом. Відомі терапевтичні варіанти лікування хворих, покращені санітарні протоколи. Все це має допомогти стримати вірус. До того ж, на відміну від грипу, коронавіруси не мають потенціалу створити пандемію, впевнені експерти-вірусологи. Вчені вже опрацювали 15 вірусних геномів, включаючи уханський, але майже не знайшли взаємних мутацій. Наразі, невідомий навіть інкубаційний період та рівень летальності. Тож можна очікувати, що вірус буде поширюватись далі. Наскільки це небезпечно,покажуть час та дослідження.