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В китайському Ухані протестують всіх жителів на коронавірус, – ЗМІ

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В китайському Ухані протестують всіх жителів на коронавірус
В китайському Ухані протестують всіх жителів на коронавірус / Getty Images

У китайському місті Ухань, звідки почав поширюватися коронавірус, протестують на COVID-19 близько 11 мільйонів жителів через нові підтверджені випадки.

Про це пише видання CNN. Сьогодні, 12 травня, всі райони міста Ухань, де зародився коронавірус, повинні представити владі міста план проведення тестів.

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Китайська влада планує перевірити жителів міста всього за 10 днів. Причиною цього рішення стали нові п'ять виявлених випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Додамо, що за минулу добу в Китаї підтвердили лише один випадок інфікування COVID-19. Летальних випадків не було зафіксовано.

Станом на 12 травня на території Китаю є лише 115 активних випадків. З 8 квітня в Ухані послабили карантинні заходи і зняли заборону на виїзд. 

Правда і міфи про коронавірус інфографіка 24 канал

Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Здорове життя
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