Поруч з Олександрівською лікарнею у Києві утворилася черга з машин швидкої допомоги. Всі вони перевозили людей з підозрою на коронавірус.

13 машин швидкої допомоги майже одночасно привезли хворих з підозрою на коронавірус до лікарні, повідомляє телеграм-канал Teza.

До теми Скільки хворих на COVID-19 у Києві: за добу понад 50 нових випадків зараження

Впродовж минулої доби у Києві виявили 56 нових випадків COVID-19. Найбільше нових хворих виявили в Дніпровському районі – 12, Деснянському – 9 та в Голосіївському і Дарницькому районах – по 6 випадків.

Станом на 29 травня у столиці зафіксовано 2 849 випадки коронавірусу. Найбільше випадків зараження за увесь час зареєстрували у Дарницькому та Печерських районах.

Коронавірус в районах Києва: