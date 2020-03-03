Київ готується протистояти коронавірусу: Кличко

У зв'язку з тим, що в Україні виявлений перший випадок захворювання на коронавірус, мер Києва Віталій Кличко розповів про готовність Києва до поширення коронавірусу.

Віталій Кличко наголосив, що в Києві випадків зараження коронавірусом Covid-2019 не зафіксували, але загроза є.

Читайте також: В Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус

Які заходи впроваджує Київ

Через загрозу поширення коронавірусу, в Києві підготовлені дві спеціалізованих бригади екстреної медичної допомоги для транспортування осіб з підозрою на коронавірус. Також всі швидкі дезінфікують двічі на день.

Віталій Кличко “В столиці підготовлені бази в семи столичних лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус. Три з них – для дорослих, три – для дітей і одна – для вагітних. На випадок ускладнення епідемічної ситуації столична влада визначила додаткові заклади охорони здоров’я, де є окремо розташовані корпуси”.

Увесь комунальний громадський транспорт столиці перед виходом на лінію щодня обробляють дезінфекційними засобами.

Віталій Кличко доручив департаментам освіти та охорони здоров'я КМДА організувати вимірювання кожного ранку температури всім вихованцям дитячих садочків та учням столичних шкіл.

Замовили обладнання для проведення експрес-тестів на коронавірус в обох аеропортах Києва. Щоб пасажирам, у яких виявили високу температуру або ознаки можливого захворювання, могли зробити тест відразу в аеропорту.

У висновку, Віталій Кличко закликав не піддаватися паніці, а відповідально ставитися до свого здоров'я і безпеки інших. У разі симптомів вірусного захворювання – одразу слід звертатися до лікарів.

Головне про зараження коронавірусом чернівчанина

3 березня в Україні підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус.

Занедужав чоловік, який подорожував Італією 21 лютого разом із сім'єю. Під час повернення додому почувався добре, 26 лютого прикордонники на контрольно-пропускному пункті "Порубне" поміряли йому температуру, вона була нормальною.

Лихоманка та першіння у горлі з'явилися у чоловіка 28 лютого. Він одразу ж звернувся до сімейного лікаря та залишався вдома. До лікарні хворого забрала "швидка". Медики були попереджені про те, що чоловік побував у Італії та міг контактувати з інфікованими коронавірусом.

Фахівці виїхали на виклик у захисних костюмах.

Чоловік повертався в Україну автомобілем, у якому була лише його дружина. Наразі вона почувається добре та перебуває у самоізоляції.

Відтак, під наглядом фахівців перебувають четверо прикордонників, які контактували з хворим та дружина чоловіка.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.