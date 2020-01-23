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Київських школярів госпіталізували після куріння електронних сигарет

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Куріння вейпа та електронних сигарет / CNN

Зі школи Києва госпіталізували одразу трьох учнів внаслідок отруєння невідомою токсичною речовиною.

Підлітків госпіталізували до Охматдиту, пише УНН з посиланням на Департамент охорони здоров'я КМДА. 

До теми: Від куріння вейпа померли 60 людей у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії

Як повідомив навчальний заклад, підлітки курили електронні сигарети, які придбали в інтернет-магазині. За попередньою інформацією, причиною отруєння хлопців стала токсична дія невідомої речовини. 

Нагадаємо, що у США забили на сполох через масове отруєння невідомої хімічної речовини в електричних сигаретах. По всій країні внаслідок хімічного опіку легень госпіталізовано 2668 осіб, яким необхідна штучна вентиляція легенів. На жаль, 60 людей врятувати не вдалося. 

Низка смертельних випадків тягнеться ще з літа, але фахівцям досі не вдалося встановити точну причину отруєння. Втім медичні працівники схиляються до думки, що причиною є ацетат вітаміну Е, адже він постійно зустрічався в легенях пацієнтів.

Опираючись на негативний досвід інших країн, український уряд вирішив ініціювати зміни до законодавства для впорядкування обігу електронних цигарок в Україні

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Києва Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Вейп і електронні цигарки ОХМАТДИТ Діти
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