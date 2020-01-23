Київських школярів госпіталізували після куріння електронних сигарет

Зі школи Києва госпіталізували одразу трьох учнів внаслідок отруєння невідомою токсичною речовиною.

Підлітків госпіталізували до Охматдиту, пише УНН з посиланням на Департамент охорони здоров'я КМДА.

До теми: Від куріння вейпа померли 60 людей у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії

Як повідомив навчальний заклад, підлітки курили електронні сигарети, які придбали в інтернет-магазині. За попередньою інформацією, причиною отруєння хлопців стала токсична дія невідомої речовини.

Нагадаємо, що у США забили на сполох через масове отруєння невідомої хімічної речовини в електричних сигаретах. По всій країні внаслідок хімічного опіку легень госпіталізовано 2668 осіб, яким необхідна штучна вентиляція легенів. На жаль, 60 людей врятувати не вдалося.

Низка смертельних випадків тягнеться ще з літа, але фахівцям досі не вдалося встановити точну причину отруєння. Втім медичні працівники схиляються до думки, що причиною є ацетат вітаміну Е, адже він постійно зустрічався в легенях пацієнтів.

Опираючись на негативний досвід інших країн, український уряд вирішив ініціювати зміни до законодавства для впорядкування обігу електронних цигарок в Україні.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.