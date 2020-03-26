Клапани для апаратів вентиляції легень надрукували на 3D-принтері в Одесі: як це врятує життя

Одеські медики та інженеи тестують надрукований на 3D-принтері клапан, який дозволить підключати до апарату ШЛВ одночасно 4 пацієнтів. Як працює ця технологія та що відомо про її впровадження в Україні – читайте далі.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Іван Чеботаєв, співзасновник компанії Revel Lab.

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Він розповів, що перші клапани передали в одеську клініку Odrex. Вони пройшли тестування, їх уже можна підключати до хворих. Поки що клапани розраховані на те, аби підключати до них 4 пацієнти одночасно. Але з часом теоретично можна зробити їх і для більшої кількості людей.

Все працює. Єдине – цей метод достатньо небезпечний. Проте не в нашій ситуації. Вдалося вже надрукувати 50 клапанів, ми виходимо на виробництво 120 штук в день,

– пояснив Чеботаєв.

Співзасновник компанії Revel Lab також розповів, чи потрібно узгоджувати друк цих апаратів з державними органами, зокрема проходити певну сертифікацію. "Ми поки не маємо до цього прямого відношення, ми саме по технології. Домомагаємо виробляти їх", – зазначив він.

"Виробляємо ми їх з матеріалу Nylon 12, який сертифікований для медичного обладнання. Зараз постає питання життя людей. Щодо юридичних моментів – будемо розбиратися разом з командою", – додав Чеботаєв.

І підкреслив, що компанія запустила серійне виробницто і щодня відправляє понад 100 клапанів у медичні заклади по всій Україні: "Лікарні їх беруть, кладуть на склад, і моляться, аби вони таки не знадобилися".

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Чеботаєв зазначив: важко сказати, який бюджет потрібен для того, аби запустити масове виробництво. Адже потрібен досвід, а його важко порахувати у грошах. Потрібні також команда, партнери, велика мережа по розповсюдженню, волонтери та фінансова підтримка.

"Ми – лабораторія прототипування, в нас немає промислового виробництва. Зараз ми розробили моделі масок, окулярів та респіраторів. Сьогодні підписали партнерство з компанією Infomir. У них є великий цех саме для 3D-друку. Це дозволить виробляти до 400 виробів щодня", – запевнив він.

"Ми входимо до Одеського антикризового оперативного штабу боротьби з коронавірусом. Тобто всі питання – на штабі. Ми поставляємо конкретно їм, а вони розбираються з лікарнями, спілкуються. Наше завдання – це технології", – підсумував співзасновник компанії Revel Lab.