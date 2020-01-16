Кластерний головний біль: симптоми, чому виникає та як лікувати

Кластерний головний біль є найсильнішим, люди не можуть його терпіти. Під час нападу хворі поводяться неспокійно, б'ються головою об стіну, іноді замислюються про суїцид.

З таким болем важко жити, але лікування може значно покращити стан хворого, розповіла невролог Олена Гайворонська.

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Симптоми кластерного головного болю

Сильний або дуже сильний біль, який починається раптово;

Виникає з одного боку, частіше в області очей або в скроні;

При нападі майже обов'язково виникають вегетативні симптоми зі сторони болю, наприклад: почервоніння ока, сльозотеча, набряк повік, закладеність носа, пітливість;

Приступ триває до 3 годин, мінімум 15 хвилин, найчастіше вночі;

Майже завжди напади йдуть серіями в певну пору року. Наприклад, у пацієнта болить голова щодня весь квітень. Далі 6 місяців без головного болю і так по колу. Такі серії зазвичай 1-2 рази на рік.



Найчастіше від кластерного головного болю страждають курці \ unsplash.com

Причини кластерного болю

Нині достеменно невідомі, але існують кілька теорій.

Генетика. Люди, які мають родичів першої лінії з кластерним головним болем, в 14-48 разів схильніші до розвитку цього захворювання.

Куріння. Близько 65 % осіб з кластерним головним болем є, або були, курцями.

Порушення роботи гіпоталамусу.

У кого виникає кластерний головний біль?

Хворіють всі. Найчастіше чоловіки 30-40 років, курці, що вживають алкоголь. В цілому, хвороба зустрічається нечасто (0,1% популяції)

Діагностика кластерного головного болю

Майже повністю заснована на анамнезі. Чим правдивіше і повноцінніше пацієнт опише свої скарги, тим більше шансів на правильний діагноз. Також важливе встановлення неврологічного статусу, іноді призначають додаткові дослідження для виключення інших причин.

Як лікувати кластерний головний біль?

Основна частина – профілактичне лікування. Його призначаємо для зменшення частоти й вираженості нападів.

Уникати провокаторів (алкоголь, сигарети);

Верапаміл – препарат першого вибору. Дози зазвичай до 480 мг, але є публікації, де застосовували до 1200 мг на добу;

Преднізолон або дексаметазон коротким курсом;

Літій – коли не працюють верапаміл і глюкокортикоїди.

Що робити, якщо стався напад кластерного головного болю?

Дихати через кисневу маску:

Тріптани ін'єкційно або спрей в ніс;

Лідокаїн в ніс коли не діють інші засоби.

З нового: зараз з'являються дані по електричну нейростимуляцію різних частин нервової системи. Поки результати суперечливі, але напрямок перспективний.

Від редакції: ми пишемо статті про ліки, щоб ви не нашкодили собі, не витрачали гроші на недієві препарати й краще уявляли, чого приблизно очікувати на консультації лікаря. Але ми не хочемо, щоб ви займалися самолікуванням. Звертайтеся до фахівця, якщо захворіли, не бійтесь запитувати, чому вам призначили саме ці препарати. Не забувайте читати інструкцію до лікарських засобів – звертайте особливу увагу на протипоказання та радьтеся зі спеціалістом при найменших сумнівах. Окрім того, пам'ятайте про те, що фармацевт – не лікар й не може призначати лікування, тому в аптеці краще не радитись.

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