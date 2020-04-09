Кличко пояснив, чому не замовляють українські апарати штучної вентиляції легенів
Завод, яки виробляв апарати штучної вентиляції легень не працює. Тому замовити у них продукцію не вийде.
Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу.
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За його словами, в медзакладах столиці є 390 апаратів штучної вентиляції легень.
Він додав, що купити нові апарати українського виробництва не вийде, бо завод нині не працює.
В переміщені підприємства немає електроенергії, газу та води, всі цехи зруйновані. Частково залишилась конструкторська документація, яку готові надати приватним підприємствам для виробництва апаратів ШВЛ,
– сказав Кличко.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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