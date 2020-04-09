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Кличко пояснив, чому не замовляють українські апарати штучної вентиляції легенів

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Апарат ШВЛ / 5.ua

Завод, яки виробляв апарати штучної вентиляції легень не працює. Тому замовити у них продукцію не вийде.

Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу. 

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За його словами, в медзакладах столиці є 390 апаратів штучної вентиляції легень. 

 
Мер Києва Віталій Кличко 
“Цього року за благодійні кошти лікарням вже передали 10 апаратів. За кошти місцево бюджету місто планує придбати ще 52 апарати. 17 з них надійдуть найближчим часом. Ці всі апарати закордонного виробництва, а саме – Франції. Що стосується апаратів вітчизняного виробництва, у нас є кілька, вони вже не нові й постійно потребують ремонту”.

Він додав, що купити нові апарати українського виробництва не вийде, бо завод нині не працює. 

В переміщені підприємства немає електроенергії, газу та води, всі цехи зруйновані. Частково залишилась конструкторська документація, яку готові надати приватним підприємствам для виробництва апаратів ШВЛ,
– сказав Кличко. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Новини Києва Віталій Кличко
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