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Кличко розповів, скільки коштує лікування одного пацієнта з коронавірусом

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Скільки коштує лікування коронавірусу / unsplash.com

Вартість лікування COVID-19 залежить від особливостей перебігу хвороби. Від того, чи є в пацієнта супутні патології, ускладнення.

Про це на брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише 24 канал

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За його словами, понад 90% медичних препаратів, які передбачені національним переліком засобів для лікування COVID-19, є в медзакладах Києва. І пацієнти, які лікуються від коронавірусу в стаціонарі, отримують їх безкоштовно. 

А ті люди, які не потребують госпіталізації та лікуються вдома під контролем лікарів, купують ліки власним коштом. 

 
Віталій Кличко
“Сказати скільки точно витрачають за добу на одного пацієнта неможливо. Але за словами медиків, в середньому надання допомоги коштує від 5 до 15 тисяч гривень за добу лікування”.


Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Ліки Новини Києва Медицина Віталій Кличко
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