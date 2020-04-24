Кличко розповів, скільки коштує лікування одного пацієнта з коронавірусом
Вартість лікування COVID-19 залежить від особливостей перебігу хвороби. Від того, чи є в пацієнта супутні патології, ускладнення.
Про це на брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише 24 канал.
Також на тему: Як отримати групу інвалідності під час карантину: рекомендації МОЗ
За його словами, понад 90% медичних препаратів, які передбачені національним переліком засобів для лікування COVID-19, є в медзакладах Києва. І пацієнти, які лікуються від коронавірусу в стаціонарі, отримують їх безкоштовно.
А ті люди, які не потребують госпіталізації та лікуються вдома під контролем лікарів, купують ліки власним коштом.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я
Читайте також
-
В Україні 7 647 випадків COVID-19: за останню добу виявили 477 хворихсьогодні , 09:23
-
Як отримати групу інвалідності під час карантину: рекомендації МОЗсьогодні , 11:15
-
В Китаї за добу зафіксували лише 6 нових випадків COVID-19сьогодні , 12:18
-
Коронавірус в Італії: українські лікарі стали свідками спалаху хвороби після Великоднясьогодні , 02:59
-
Скільки в українських лікарнях передбачено ліжок для хворих на коронавіруссьогодні , 10:23
-
Лікували відкриті рани запліснявілим хлібом: як вчені винайшли антибіотики – вражаючі деталісьогодні , 13:22