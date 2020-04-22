Кличко розповів, скільки ліків та засобів закупив Київ для боротьби з коронавірусом
Департамент охорони здоров'я за кошти резервного фонду Києва купив ліки, які застосовують для лікування коронавірусної інфекції.
Про це сказав мер Києва Віталій Клічко під час брифінгу.
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За його словами йдеться про 17 найменувань медичних препаратів, це антибіотики, противірусні та протизапальні препарати.
Він додав, що за останній місяць комунальне підприємство "Фармація" придбала 550 тисяч одноразових масок. Вони нині є в продажі у мережі комунальних аптек в достатній кількості. Крім того місто закупило в українських виробників 100 тисяч марлевих масок.
Тести на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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