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Кличко розповів, скільки ліків та засобів закупив Київ для боротьби з коронавірусом

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Київ закупив ліків на 100 мільйонів гривень / Unsplash

Департамент охорони здоров'я за кошти резервного фонду Києва купив ліки, які застосовують для лікування коронавірусної інфекції.

Про це сказав мер Києва Віталій Клічко під час брифінгу.

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За його словами йдеться про 17 найменувань медичних препаратів, це антибіотики, противірусні та протизапальні препарати. 

 
Віталій Кличко
“На їхню закупівлю місто витратило 101 мільйон гривень. Доставка ліків вже розпочалась у визначені опорні лікарні. ”

Він додав, що за останній місяць комунальне підприємство "Фармація" придбала 550 тисяч одноразових масок. Вони нині є в продажі у мережі комунальних аптек в достатній кількості. Крім того місто закупило в українських виробників 100 тисяч марлевих масок. 


Тести на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Ліки Віталій Кличко Лікування Здоров'я
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