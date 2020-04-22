Кличко розповів, скільки ліків та засобів закупив Київ для боротьби з коронавірусом

Департамент охорони здоров'я за кошти резервного фонду Києва купив ліки, які застосовують для лікування коронавірусної інфекції.

Про це сказав мер Києва Віталій Клічко під час брифінгу.

Також на тему: У Києві закрили чоловічий монастир, де COVID-19 підтвердили у 12 монахів

За його словами йдеться про 17 найменувань медичних препаратів, це антибіотики, противірусні та протизапальні препарати.

Віталій Кличко “На їхню закупівлю місто витратило 101 мільйон гривень. Доставка ліків вже розпочалась у визначені опорні лікарні. ”

Він додав, що за останній місяць комунальне підприємство "Фармація" придбала 550 тисяч одноразових масок. Вони нині є в продажі у мережі комунальних аптек в достатній кількості. Крім того місто закупило в українських виробників 100 тисяч марлевих масок.



Тести на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.