В яких лікарнях Києва госпіталізовуватимуть хворих на коронавірус
В Києві проходять масштабні навчання протидії коронавірусу. Наразі підготували 500 ліжок для госпіталізації людей з підозрою на це захворювання.
Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко на брифінгу перед початком навчання.
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Ці відділення будуть в таких закладах: Олександрівська лікарня, Київська міська лікарня №4, Київська міська лікарня №9, в міських дитячих клінічних лікарнях №1 та №2, в дитячій інфекційній лікарні в Київському медичному центрі репродуктивної та перинатальної медицини.
Навчання з протидії коронавірусу / 24 Канал
За словами Кличка у всіх цих закладах є всі необхідні засоби індивідуального захисту, витратних матеріалів та дезінфекційних засобів, які потрібні для надання допомоги.
Також підготували дві бригади екстреної медичної допомоги для транспортування осіб з підозрою на коронавірус. Для цих людей розгорнули 500 ліжок: 237 для дорослих, 200 для дітей та 63 – для вагітних,
– сказав Кличко.
В інфекційних відділеннях підготували 78 боксів та реанімаційні відділення забезпечені засобами для забезпечення штучної вентиляції легенів. Для випадків ускладнення епідеміологічної ситуації передбачили додаткові відділення. За необхідністю їх перепрофілюють для госпіталізації пацієнтів. В них є додатково 185 ліжок для ізоляції людей.
Коронавірус Covid-19: коротко
- Станом на 28 лютого на коронавірус захворіло понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
- Померли від хвороби понад 2700 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
- Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
- Станом на 28 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
- 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
- МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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