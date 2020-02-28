В яких лікарнях Києва госпіталізовуватимуть хворих на коронавірус

В Києві проходять масштабні навчання протидії коронавірусу. Наразі підготували 500 ліжок для госпіталізації людей з підозрою на це захворювання.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко на брифінгу перед початком навчання.

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Міський голова Києва Віталій Кличко “Зараз в столиці облаштовано 7 баз для госпіталізації людей, в яких можуть виявити коронавірус 3 з них для дорослих, 3 – для дітей і спеціальна база для вагітних”.

Ці відділення будуть в таких закладах: Олександрівська лікарня, Київська міська лікарня №4, Київська міська лікарня №9, в міських дитячих клінічних лікарнях №1 та №2, в дитячій інфекційній лікарні в Київському медичному центрі репродуктивної та перинатальної медицини.



Навчання з протидії коронавірусу / 24 Канал

За словами Кличка у всіх цих закладах є всі необхідні засоби індивідуального захисту, витратних матеріалів та дезінфекційних засобів, які потрібні для надання допомоги.

Також підготували дві бригади екстреної медичної допомоги для транспортування осіб з підозрою на коронавірус. Для цих людей розгорнули 500 ліжок: 237 для дорослих, 200 для дітей та 63 – для вагітних,

– сказав Кличко.

В інфекційних відділеннях підготували 78 боксів та реанімаційні відділення забезпечені засобами для забезпечення штучної вентиляції легенів. Для випадків ускладнення епідеміологічної ситуації передбачили додаткові відділення. За необхідністю їх перепрофілюють для госпіталізації пацієнтів. В них є додатково 185 ліжок для ізоляції людей.

Коронавірус Covid-19: коротко

Станом на 28 лютого на коронавірус захворіло понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби понад 2700 людей, одужали – понад 30 000 осіб.

Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.

Станом на 28 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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