Кличко заявив про обов'язкову кремацію померлих: у МОЗ це спростовують

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у лікарів існує протокол, що передбачає виключно кремацію померлих від коронавірусу. Однак у державному протоколі щодо лікування людей з COVID-19 про кремацію нічого не згадано.

Таку заяву Віталій Кличко зробив під час інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

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Є протокол лікарів для того, щоб розповсюдження інфекції не відбувалося. Стосовно цього протоколу церемонії поховання скасовані і прописана у цьому протоколі кремація,

– сказав мер Києва.

Зверніть увагу! На сьогодні в Україні затверджено наказом МОЗ лише один протокол – "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19). У ньому взагалі не мовиться про поховання. Інших наказів МОЗ або постанов головного санітарного лікаря щодо поховання померлих від коронавірусу на сайті МОЗ немає.

Водночас є розпорядження головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 27 березня, у якому не сказано про скасування церемонії поховання і обов'язкову кремацію.

У пресслужбі МОЗ журналістам "Громадського" підтвердили, що можливість поховати померлих від коронавірусу залишається.

На сьогоднішній день відбуваються поховання. Якщо це має бути кремація, то це має бути офіційно озвучено. Поки йдуть поховання. Якщо будуть зміни, Ляшко в першу чергу про це скаже,

– сказали у відомстві.

Раніше Віктор Ляшко наголошував, що МОЗ розробляє правила поховання померлих від коронавірусу. Рекомендації щодо поховання розробляли у Центрі громадського здоров’я, однак у них не йдеться про обов’язкову кремацію.

Що відомо про поховання померлих від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує ніяких особливих правил для заховання померлих з COVID-19.

Перш за все, МОЗ рекомендує зменшити час і кількість людей на похороні людини, що померла від коронавірусної хвороби.

Радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко також заявляв, що розпорядження передбачає низку дезінфекційних та протиепідемічних заходів. Про заборону проведення ритуальних заходів не йдеться.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу