Клімакс: як полегшити настання менопаузи – пояснення Супрун

Клімакс складний період в житті жінки. Як впоратися із фізичним та психологічним дискомфортом, як запобігти остеопорозу, зміні ваги, випадінню волосся і неприємним відчуттям під час сексу – питання, які турбують багатьох жінок.

Менопауза, або клімакс – це завершення репродуктивного віку, але ніяк не життя, розповідає Уляна Супрун.

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Життя після клімаксу може бути активним, творчим, здоровим і секс може приносити задоволення.

Що відбувається під час менопаузи

У жінок дітородного віку постійно триває менструальний цикл і дозрівають яйцеклітини. При цьому яєчники виділяють гормони: естрогени, прогестерон і тестостерон. Тестостерон також виділяють наднирники. Без естрогенів жіночий організм починає змінюватися.

Дозрівання яйцеклітин не відбувається, якщо жінка вагітна, частково — у період лактації, у разі аменореї через стрес, перетренування, чи недостатнє харчування.

В кожної жінки по-своєму, але рано чи пізно настає перехідний період (пременопауза) і менопауза, коли менструації й дозрівання яйцеклітин припиняються.

Що робити в пременопаузу

Пременопауза, або ж перехідний період, може тривати 8-10 років. Зазвичай, вона стартує після 40. У цей період яєчники починають виробляти менше естрогену.

Ознаки пременопаузи: раптова втрата контролю над вагою, напади пітливості, порушення сну, перепади настрою.

Зрозуміти, що це пременопауза, жінка може через нерегулярність циклу і вазомоторні симптоми – "припливи".

Менопауза – симптоми Про настання менопаузи говорять, коли остання менструація була 12 місяців тому. Симптомами наближення менопаузи є напади холоду і пітливості вночі, вагінальна сухість і біль під час сексу, потреба в частому сечовипусканні чи нетримання сечі, безсоння, дратівливість, перепади настрою. Також може відчуватися сухість шкіри та слизової рота й очей, набрякання і біль у молочних залозах, передменструальний синдром може погіршуватися, а інтенсивність менструацій змінюватися. Можуть турбувати головні болі, тахікардія, біль у суглобах та м’язах, а також розсіяність, тимчасові провали в пам’яті, набір ваги, випадання волосся і його стоншення.

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Як полегшити прояви менопаузи

Гормональна терапія допомагає в разі вазомоторних симптомів, перепадів настрою, вагінальної дистрофії й сухості. Вона має свої переваги та ризики: ризик тромбозу, інсульту і раку молочної залози.

Ризик остеопорозу суттєво зменшується завдяки силовим навантаженням і, знову ж таки, гормональній терапії.

Потрібно також виключити фактори ризику остеопорозу: надмірне споживання алкоголю і кофеїну, куріння, недостатній індекс маси тіла, надлишок вітаміну А та натрію в раціоні, брак кальцію та вітаміну D.

Антидепресанти не прописують для лікування перепадів настрою. Але в разі генералізованої тривожності чи клінічної депресії лікар повинен їх призначити.

Ефективні та потрібні не лише таблетки, а і когнітивно-поведінкова терапія.

Чому збільшується вага під час менопаузи

Тут декілька причин. Стає менше естрогенів, а естрогени (як і тестостерон) підтримують м’язову масу й адекватну щільність кісток. Менше естрогенів – менший об’єм м’язів.

40-50 років – бентежний час, коли доводиться перейматися і за дітей, і за батьків, і "припливи", і вагу, і роботу. Тож брак сну і надлишок кортизолу (а може й інсуліну, якщо заїдати все це солодким) призводить до розвитку вісцерального жиру.

Як займатися сексом при клімаксі

З лубрикантами й без сорому щодо свого тіла.

Через брак естрогенів вагіна втрачає еластичність і гірше виділяється змазка, тож під час пенетрації може бути боляче. Подолати сухість допоможуть лубриканти, місцеві засоби з естрогеном чи гормональна терапія.

Вправи Кегеля підтримують тонус вагіни та запобігають її опущенню.

Ще ви чудово знаєте, що секс — це не лише вагінальна пенетрація – є оральний секс, масаж, секс-іграшки й ерогенні зони окрім вульви та вагіни.

"Розмова на подушці" також підтримує близькість і довіру партнерів. Є різні способи не припиняти сексуальне життя.



Не варто відмовлятися від сексу з настанням клімаксу

Що робити, аби зберегти тіло в тонусі

Повноцінне харчування важливе все життя. Але в старшому віці люди можуть налягати на солодке і "шкідливу їжу" – не слід.

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Саме збільшення споживання білка (не лише м’яса) необхідне людям старшого віку, аби запобігти саркопенії – зменшенню об’єму м’язів і розвитку слабкості та обвисанню шкіри на руках і ногах.

Якомога менше солодкого і більше клітковини. Їсти більше овочів і риби корисно всім, в тому числі – жінкам в менопаузі.

Фізичні навантаження: ходьба в темпі, біг, силові вправи, велосипед, походи, танці – комплексно допомагають красиво вийти на пенсію. Це і підтримка здорового індексу маси тіла, і запобігання атеросклерозу та діабету, деменції, остеопорозу, втраті рівноваги та дегенерації сітківки.

Саме м’язовий каркас підтримує шкіру пружною, не дає їй провисати в разі втрати ваги.

Здоровий сон. Сон в абсолютній темряві, прохолоді, без нічних підйомів запобігають розвитку тривожності, безпідставному набору ваги. Якщо повноцінно спати, то менші шанси померти від серцево-судинних хвороб.

Дуже важливо змінити парадигму: менопауза, пенсія, сьомий, восьмий десяток – це не кінець всього, а радше новий початок.