Кліщовий енцефаліт: збудник, симптоми, профілактика та лікування

Кліщовий енцефаліт – гостре вірусне захворювання, що характеризується ураженням сірої речовини головного і спинного мозку з розвитком парезів (ослаблення рухів) і паралічів.

Збудник кліщового енцефаліту

Збудником є ​​віруси, які переносяться кліщами. Зараження відбувається через укуси кліщами, рідше через вживання сирого молоко домашніх тварин, яких вкусили кліщі, в молоці резистентність вірусу підвищується. Від людини до людини вірус не передається, передає 24 канал.

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У місці проникнення вірусу (шкіра, підшкірна клітковина, слизова оболонка кишківника) відбувається його розмноження і накопичення. Через кров збудник проникає в різні органи та тканини.

Час від укусу кліщем до появи перших симптомів становить 3-25 діб (в середньому 7-14 днів).

Симптоми кліщового енцефаліту

Початок гострий, раптово температура підвищується до 39-40 градусів;

З'являється різкий головний біль;

Нудота, блювота;

Почервоніння обличчя, шиї, верхньої частини грудей, носогорла, почервоніння очей;

Біль в м'язах;

Іноді втрата свідомості, судоми.



Кліщовий енцефаліт може призвести до смерті / zvidusil.in.ua

Лікування та профілактика кліщового енцефаліту

Специфічного лікування кліщового енцефаліту нині не існує, тому основні методи боротьби направлені на профілактику.

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Профілактика кліщового енцефаліту

уникайте лісистих і кущавих місцевостей з високою травою та опалим листям;

ходіть по середині доріжки, стежки;

не лягайте і не сідайте на траву;

надягайте одяг з довгими рукавами \ штанинами, заправляйте футболку в штани, а штанини в шкарпетки, вибирайте світлий одяг – на ньому краще помітні кліщі;

використовуйте репеленти (засоби, які відлякують комах). Не всі репеленти, які захищають від комарів, захищають від кліщів;

прийміть душ якомога швидше після повернення з природи;

ретельно огляньте все тіло;

огляньте домашніх тварин, які були на прогулянці, і спорядження – кліщі можуть "приїхати" до вас додому;

якщо є сушарка для білизни скористайтеся нею – за 10 хвилин при високій температурі кліщі загинуть, якщо одяг вологий, може знадобитися більше часу. Якщо немає сушарки, періть при високій температурі води.

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Вакцинація проти кліщового енцефаліту

Профілактичні щеплення проти кліщового вірусного енцефаліту проводяться при відсутності протипоказань за власні кошти громадян за встановленою схемою з 4 років. Курс вакцинації складається з 2 щеплень з інтервалом 1-7 місяців, (можливе скорочення інтервалу між щепленнями до 2 місяців), при цьому друге щеплення слід отримати не пізніше, ніж за 14 днів до виїзду в ендемічні зони.

Якщо дитина або дорослий щеплений від кліщового енцефаліту, то він захищений майже на 100%. Якщо ж людина не щеплена та укушений кліщем – потрібно видалити кліща якомога швидше і просто спостерігати за підозрілими симптомами в найближчі тижні.

Наслідки енцефаліту

Енцефаліт може призвести до смерті. Можливі залишкові явища – параліч, атрофія м'язів, зниження інтелекту, іноді епілепсія. Відновлення триває роками. Повне одужання може не настати зовсім.

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