Кліщовий енцефаліт: збудник, симптоми, профілактика та лікування
Кліщовий енцефаліт – гостре вірусне захворювання, що характеризується ураженням сірої речовини головного і спинного мозку з розвитком парезів (ослаблення рухів) і паралічів.
Збудник кліщового енцефаліту
Збудником є віруси, які переносяться кліщами. Зараження відбувається через укуси кліщами, рідше через вживання сирого молоко домашніх тварин, яких вкусили кліщі, в молоці резистентність вірусу підвищується. Від людини до людини вірус не передається, передає 24 канал.
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У місці проникнення вірусу (шкіра, підшкірна клітковина, слизова оболонка кишківника) відбувається його розмноження і накопичення. Через кров збудник проникає в різні органи та тканини.
Час від укусу кліщем до появи перших симптомів становить 3-25 діб (в середньому 7-14 днів).
Симптоми кліщового енцефаліту
- Початок гострий, раптово температура підвищується до 39-40 градусів;
- З'являється різкий головний біль;
- Нудота, блювота;
- Почервоніння обличчя, шиї, верхньої частини грудей, носогорла, почервоніння очей;
- Біль в м'язах;
- Іноді втрата свідомості, судоми.
Кліщовий енцефаліт може призвести до смерті / zvidusil.in.ua
Лікування та профілактика кліщового енцефаліту
Специфічного лікування кліщового енцефаліту нині не існує, тому основні методи боротьби направлені на профілактику.
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Профілактика кліщового енцефаліту
- уникайте лісистих і кущавих місцевостей з високою травою та опалим листям;
- ходіть по середині доріжки, стежки;
- не лягайте і не сідайте на траву;
- надягайте одяг з довгими рукавами \ штанинами, заправляйте футболку в штани, а штанини в шкарпетки, вибирайте світлий одяг – на ньому краще помітні кліщі;
- використовуйте репеленти (засоби, які відлякують комах). Не всі репеленти, які захищають від комарів, захищають від кліщів;
- прийміть душ якомога швидше після повернення з природи;
- ретельно огляньте все тіло;
- огляньте домашніх тварин, які були на прогулянці, і спорядження – кліщі можуть "приїхати" до вас додому;
- якщо є сушарка для білизни скористайтеся нею – за 10 хвилин при високій температурі кліщі загинуть, якщо одяг вологий, може знадобитися більше часу. Якщо немає сушарки, періть при високій температурі води.
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Вакцинація проти кліщового енцефаліту
Профілактичні щеплення проти кліщового вірусного енцефаліту проводяться при відсутності протипоказань за власні кошти громадян за встановленою схемою з 4 років. Курс вакцинації складається з 2 щеплень з інтервалом 1-7 місяців, (можливе скорочення інтервалу між щепленнями до 2 місяців), при цьому друге щеплення слід отримати не пізніше, ніж за 14 днів до виїзду в ендемічні зони.
Якщо дитина або дорослий щеплений від кліщового енцефаліту, то він захищений майже на 100%. Якщо ж людина не щеплена та укушений кліщем – потрібно видалити кліща якомога швидше і просто спостерігати за підозрілими симптомами в найближчі тижні.
Наслідки енцефаліту
Енцефаліт може призвести до смерті. Можливі залишкові явища – параліч, атрофія м'язів, зниження інтелекту, іноді епілепсія. Відновлення триває роками. Повне одужання може не настати зовсім.
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