Ключ до лікування коронавірусу: виявили ще один вплив COVID-19 на організм людини

Китайські дослідники виявили важливу кореляцію між кількістю Т-клітин і COVID-19. Вони також з'ясували, що вірус SARS-CoV-2 не атакує імунні клітини безпосередньо, а діє через викид цитокінів. Ці результати мають важливе значення для коригування поточних протоколів лікування.

Клінічні спостереження учених за пацієнтами з COVID-19 показали, що у більшості з них спостерігається аномальне виснаження імунних Т-клітин, а саме лімфоцитів, які відіграють вирішальну роль в імунній відповіді. Крім того, кількість Т-клітин пов'язана з тяжкістю коронавірусної інфекції, пише EurekAlert.

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COVID-19 виснажує імунні клітини

Вчені виявили у пацієнтів з COVID-19 підвищену концентрацію цитокінів, які зазвичай допомагають боротися з інфекцією. Так званий "цитокіновий шторм", коли в організмі вивільняється дуже велика кількість молекул, може привести до неконтрольованого запалення в організмі.

Нові спостереження довели, що SARS-CoV-2 не атакує Т-клітини безпосередньо, а, швидше за все, запускає викид цитокінів, які потім призводять до виснаження імунних клітин.

Як вдалося встановити вплив SARS-CoV-2 на Т-клітини

Вчені досліджували перебіг коронавірусної хвороби у 522 пацієнтів та 40 здорових добровольців. Пацієнти, які проходили лікування від COVID-19 у відділенні інтенсивної терапії, показали значно меншу кількість лімфоцитів, в порівнянні з пацієнтами з легкою формою COVID-19.

Важливо, що Т-клітини, які залишились в організмі пацієнтів після інфікування, не могли повноцінно функціонувати. Тобто, це впливало не лише на результати лікування, але й робило пацієнтів уразливими для повторного інфікування.

Ми повинні приділяти більше уваги кількості Т-клітин і їх функціям, а не лише дихальній системі пацієнта,

– заявив автор дослідження Йонгвен Чен.

На думку авторів дослідження, потрібно зосередитися на пошуку ліків, які могли б відновлювати кількість і функціональність Т-клітин.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

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